Троллейбусные маршруты № 17 и № 27 изменятся в Челябинске

Трасса движения троллейбусных маршрутов № 17 и № 27 изменится в Челябинске , сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

С 16 июля маршрут № 27 вместо ПКиО им. Гагарина вновь будет следовать на железнодорожный вокзал и вместе с № 17 станет кольцевым.

Маршрут № 17 Вокзал — ул. Бр. Кашириных — ул. Молодогвардейцев — Комсомольский пр. — ул. Чичерина — ул. Бр. Кашириных — ВокзалМаршрут № 27 Вокзал — ул. Бр. Кашириных — ул. Чичерина — Комсомольский пр. — ул. Молодогвардейцев — ул. Бр. Кашириных — Вокзал

Данные изменения позволят пассажирам без пересадок на конечной «улица Молдавская» пользоваться троллейбусом на участке Комсомольского проспекта от улицы Молодогвардейцев до улицы Чичерина.

Однако часть рейсов по-прежнему будет следовать только до улицы Молдавской на обед и ночной отстой. В «ЧелябГЭТ» отмечают: если маршрут будет пользоваться спросом, число троллейбусов на нём будет увеличено.

Для удобства пассажиров машины укомплектованы новыми информативными указателями.

Отметим, что общественникам потребовался почти год, чтобы убедить транспортников в необходимости таких изменений.