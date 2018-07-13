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Троллейбусные маршруты № 17 и № 27 изменятся в Челябинске
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Троллейбусные маршруты № 17 и № 27 изменятся в Челябинске 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Трасса движения троллейбусных маршрутов № 17 и № 27 изменится в Челябинске, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».
С 16 июля маршрут № 27 вместо ПКиО им. Гагарина вновь будет следовать на железнодорожный вокзал и вместе с № 17 станет кольцевым.
Маршрут № 17 Вокзал — ул. Бр. Кашириных — ул. Молодогвардейцев — Комсомольский пр. — ул. Чичерина — ул. Бр. Кашириных — ВокзалМаршрут № 27 Вокзал — ул. Бр. Кашириных — ул. Чичерина — Комсомольский пр. — ул. Молодогвардейцев — ул. Бр. Кашириных — Вокзал
Данные изменения позволят пассажирам без пересадок на конечной «улица Молдавская» пользоваться троллейбусом на участке Комсомольского проспекта от улицы Молодогвардейцев до улицы Чичерина.
Однако часть рейсов по-прежнему будет следовать только до улицы Молдавской на обед и ночной отстой. В «ЧелябГЭТ» отмечают: если маршрут будет пользоваться спросом, число троллейбусов на нём будет увеличено.
Для удобства пассажиров машины укомплектованы новыми информативными указателями.
Отметим, что общественникам потребовался почти год, чтобы убедить транспортников в необходимости таких изменений.
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