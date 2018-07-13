Правительство РФ простит часть долгов по госзакупкам

Правительство разрешило списать часть штрафов не оплаченных исполнителями госконтрактов. Речь идет о штрафах за 2015-2016 годы. Изменения коснутся тех, кто выполнил обязательства по двух и трехлетней давности о закупках для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Решение о снятии неустоек будет принимать комиссия.

Списанию подлежит сумма штрафов не более 5%. Штраф, составляющий до 20% стоимости договора, будет прощен на половину. В данном случае 50% задолжности долно быть выплачено до 2017 года, пишет Парламентская газета

Отмечается, что в 2018 году заключено 3,52 миллиона госконтрактов. Сумма составила 6,31 триллиона рублей. В прошлом году было зафиксировано 2317 нарушений на сумму 118,4 миллиарда рублей. В сравнении с 2016 годом, эта сумма увеличилась вдвое.

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