Большое Летнее Приключение 2018

Клуб PRObike приглашает всех на «Большое Приключение».

Приключение — это такой формат мероприятия, участвуя в котором, вы получите максимальное удовольствие от прохождения заранее неизвестного маршрута. На маршрутах «Большого Приключения» нет разметки! Это сделано специально, чтобы вы вспомнили, что такое карта и как по ней можно ориентироваться.

На старте вы получаете карту, на которой указаны интересные достопримечательности и оптимальный маршрут до следующего контрольного пункта (КП). И все! На каждом новом КП вы получаете новую карту, до следующего КП, и новый путь будет вести вас дальше в гущу событий. И тогда начинаются ваши Большие Приключения!

В течение контрольного времени, 15 часов, вы узнаете столько нового об окрестностях Екатеринбурга , интересных достопримечательностях и загадочных местах, что запомните свое Приключение на многие годы. Многие достопримечательности вы посетите впервые, ведь в команде организаторов находятся увлеченные краеведы и любители истории края!

Хоть проект изначально и был велосипедным, но маршрут на 35 км доступен и пешеходам. Большое Приключение ждет вас, даже если вы готовы двигаться только на своих ногах, без велосипеда!

Ключевые особенности БЛП Трасса. Есть рекомендованный путь по карте, он не промаркирован. Можно двигаться своим маршрутом.

Карта. Подробная карта с легендой маршрута и минимум разметки.

На старте вы получите фрагмент карты, который показывает путь до 1 КП. На КП 1 получаете 2-ой фрагмент и т.д.

Для дистанции 35 км будет два фрагмента,

Для 75 км — 4 фрагмента,

Для 110 км — 6 фрагментов.

Маршруты. 35 км для новичков. 75 км для любителей фана и 110 км с девизом «Найди свои Приключения».

Изображение:

Адрес:

Текст адреса:

ул. Зимняя, 27, ГЛК Уктус

Центр карты:

56.77428806793725,60.645821500000025

Масштаб карты:

Координаты точки:

56.774288,60.645822

Дата:

суббота, августа 4, 2018

Комментарий к дате:

Стоимость:

300-600 Ссылка на регистрацию:

http://www.probike.info/club/mass-events/bsa Количество просмотров: