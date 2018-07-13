В законопроект о языках внесут поправки 

Депутаты Госдумы от Татарстана готовят поправки в законопроект о добровольном изучении национальных языков. Какие именно, не уточняется.
Законопроект о добровольном изучении госязыков республик появился в апреле. Школьники будут их изучать по желанию. Есть еще одно условие: изучение национальных языков не должно идти в ущерб изучению русского языка. Фактически татарский рискует стать факультативным.
В середине июня заговорили о том, что у Татарстана больше нет претензий к законопроекту. Вероятнее всего, родные языки останутся в обязательной части. Однако какой язык учить, решат родители школьников.
Вчера медиамагнат Арам Габрелянов раскритиковал президента Татарстана Рустама Минниханова за желание оставить татарский обязательным предметом. Официальный представитель Казанского кремля Лилия Галимова ответила Габрелянову.
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