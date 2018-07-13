В законопроект о языках внесут поправки

Депутаты Госдумы от Татарстана готовят поправки в законопроект о добровольном изучении национальных языков. Какие именно, не уточняется.

Законопроект о добровольном изучении госязыков республик появился в апреле. Школьники будут их изучать по желанию. Есть еще одно условие: изучение национальных языков не должно идти в ущерб изучению русского языка. Фактически татарский рискует стать факультативным.

В середине июня заговорили о том, что у Татарстана больше нет претензий к законопроекту. Вероятнее всего, родные языки останутся в обязательной части. Однако какой язык учить, решат родители школьников.

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