Ещё
В законопроект о языках внесут поправки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В законопроект о языках внесут поправки 

Казанский Портал 2 часа назад
Депутаты Госдумы от Татарстана готовят поправки в законопроект о добровольном изучении национальных языков. Какие именно, не уточняется.
Законопроект о добровольном изучении госязыков республик появился в апреле. Школьники будут их изучать по желанию. Есть еще одно условие: изучение национальных языков не должно идти в ущерб изучению русского языка. Фактически татарский рискует стать факультативным.
В середине июня заговорили о том, что у Татарстана больше нет претензий к законопроекту. Вероятнее всего, родные языки останутся в обязательной части. Однако какой язык учить, решат родители школьников.
Вчера медиамагнат Арам Габрелянов раскритиковал президента Татарстана Рустама Минниханова за желание оставить татарский обязательным предметом. Официальный представитель Казанского кремля Лилия Галимова ответила Габрелянову.
Читайте также:
Шаймиев о необязательном татарском: «Невозможно передать возмущение словами»
Казанский Портал: последние новости
Роспотребнадзор проверил казанские пляжи 17 июля в Казани начнется массовое отключение горячей воды В Авиастроительном районе очистят озеро Лесное
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Это ультиматум: Трамп пошел в атаку на Путина345
Под Чернобылем изнасиловали популярного блогера84
Россияне скупают жилье в Турции67
Порошенко придумал новую модель закупки газа РФ172
Россия назвала замену «Армате»195
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
01:00
У россиян резко вырос объем «свободных денег»
Личный счет Путешествия
02:01
Обсуждение Украины начало раздражать Европу
В мире
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
01:00
У мужа Ани Лорак нашли другую женщину
Шоу-бизнес
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение