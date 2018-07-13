У Рыбных рядов в Костроме решили обойтись без асфальта

Костроме общественная комиссия вышла с проверкой в центр города, где идет ремонт дороги, сообщает городская администрация.

В центре города работы идут у Рыбных рядов на Молочной горе. Коммуникации на участке уже отремонтированы, сейчас идет разработка грунта, устройство корыта из песка и щебня для основания дороги, установка бордюров. Вместо асфальта на проезжей части и в пешеходной зоне уложат тротуарную плитку черного цвета.

Плитка на проезжей части очень качественная и прочная, высотой 10 сантиметров. Подобран и цвет плитки. Она будет чёрная, в цвет асфальтового покрытия, — рассказал заместитель начальника ООО «Дормострой» Олег СКРЯБИН.

Кроме того, подрядчик заасфальтирует парковку в районе дома 5 по Молочной горе. Стоимость работ составит чуть больше 3 миллионов рублей. Общественники попросили занизить бордюры, чтобы люди с ограниченными возможностями могли свободно передвигаться по этой территории.

Комиссии понравилось то, что дорожники впервые установили так называемые «плавающие» люки на колодцах. Это позволяет конструкции подстраиваться под изменения уровня дорожного полотна.

В этом году выполнена установка трёх «плавающих» люков на улице Индустриальной на системах ливневой канализации. В дальнейшем применение таких люков планируется и при ремонте колодцев водопроводных и тепловых сетей, — пояснила председатель Комитета городского хозяйства Ольга ШАРОВА.