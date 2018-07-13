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В Уфе школьники раздают визитки «для взрослых»
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В Уфе школьники раздают визитки «для взрослых» 

ГОРОБЗОР.РУ 2 часа назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
В Зеленой Роще подростки распространяют листовки с приглашением на эротический массаж. Об этом сообщают местные СМИ.
Представители рекламного агентства поручили школьникам раздавать продукцию, заработок подростков составляет — 150 рублей в час. Согласно законодательству, привлечение лиц моложе 18 лет к работам, которые могут нанести вред их нравственному развитию, запрещено. Штраф за нарушение от 30 до 50 тысяч рублей.
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