В Уфе школьники раздают визитки «для взрослых»

В Зеленой Роще подростки распространяют листовки с приглашением на эротический массаж. Об этом сообщают местные СМИ.

Представители рекламного агентства поручили школьникам раздавать продукцию, заработок подростков составляет — 150 рублей в час. Согласно законодательству, привлечение лиц моложе 18 лет к работам, которые могут нанести вред их нравственному развитию, запрещено. Штраф за нарушение от 30 до 50 тысяч рублей.

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