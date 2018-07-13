Косметическую компанию могут оштрафовать на 500 тысяч рублей за рассылку рекламных смс 

Косметическую компанию «Рив Гош» собираются привлечь к административной ответственности за рассылку рекламных смс-сообщений абонентам. Один из них обратился с заявлением в полицию. Об этом сообщает Управление Федеральной антимонопольной службы по Саратовской области.
Оповещения об акциях и услугах фирмы приходили на мобильный телефон без согласия клиента. В частности рассылался такой текст: «СУМАШЕДШАЯ РАСПРОДАЖА в РИВ ГОШ! С 17 по 31 января скидки до — 50%!». По статье 18 Закона о рекламе, её распространение по сетям электросвязи, допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы.
В соответствии со статьёй 14.3 Кодекса об административных нарушениях России, владельцам торговой организации может грозть штраф в размере до 500 тысяч рублей.