ИННОПРОМ-2018: без IT не пройти

На международной выставке ИННОПРОМ-2018, которая проходила в Екатеринбурге с 9 по 12 июля, развернули презентационные стенды около 600 компаний из 20 стран мира. Что же такое ИННОПРОМ? Это — компактная передвижная электростанция, это — возможность, не выходя из офиса, определить точное место неисправности подземного высоковольтного кабеля, или примерить одежду из интернет-магазина на свои смоделированные 3D формы, а также способ найти альтернативный источник теплоснабжения, который окупится уже через пару лет… Словом, это — гигантская ярмарка высоких стандартов в области производства и потребления, объединенная парадигмой под названием «цифровизация». Возможно, обо всем этом вы уже и слышали десятки раз, однако некоторым проектам вскоре будет суждено воплотиться в жизнь и стать ее частью.

Увидеть ДНК цивилизации. Говорят, что в его основе медь

Например, многие и забыли, что повсеместное распространение iPhone началось только в 2007 году. А теперь почти каждый счастливый обладатель смартфона настолько привык использовать телефон вместо кошелька, что подчас забывает взять с собой наличные даже в маршрутку. К счастью, водители стараются отвечать новым веяниям времени. И то, что еще года три назад казалось в диковинку, мигом превратилось в «бытовуху». Если верить мнению некоторых экспертов, сейчас мы переживаем четвертую промышленную революцию, когда технологии (особенно в области IT) развиваются по экспоненте. Не все пока это осознали, но привыкли принимать изменения как данность.

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Как проще открыть ИП и ООО, а потом найти партнеров за рубежом?

Наряду с «Росатомом» , « Уральскими авиалиниями », корейскими, китайскими и японскими компаниями, неожиданно отличился Сбербанк — предложил любому желающему стать предпринимателем. Кто хочет побыть директором компании, магазина запчастей или кафе? Что больше нравится? Есть и другие варианты…

Сбербанку удалось смоделировать рабочие будни предпринимателя, чья жизнь полна проблем и нештатных ситуаций. И дать почувствовать себя типичным представителем малого бизнеса любому желающему. В том числе и поразмышлять над дилеммой — кому доверить дело, когда невероятно хочется в отпуск, и прочувствовать возможные варианты развития событий.

Сколько упаковок, коробок, бочек сырья или готового товара поместится в одну Ладу Largus. Приложение рассчитает за секунды

— Это хорошая площадка для новичков и тех, кто еще только задумывается об открытии бизнеса. Ведь прежде чем начать свое дело, необходимо абсолютно точно рассчитать бизнес-план: какие ресурсы потребуются, какой штат необходимо набрать, и так вплоть до мелочей. Для этого предусмотрено очень много обучающих программ, видеокурсов и тренингов с экспертами, — говорит директор продаж ПАО «Сбербанк» Наталья Ганцеева.

Дело для продвинутых

Тем, кто имеет отношение к предпринимательству, известно, как порою трудно даже открыть свое дело. Когда вместо того, чтобы заниматься бизнес-планом, приходится убивать дни на регистрацию. А теперь — вуаля! — это можно сделать, не вставая с дивана, в мягких тапочках и за чашечкой кофе.

О нюансах работы сервиса корреспонденту Ufa1 рассказал разработчик продукта Николай Богданов

— Основная идея нашей модели в том, чтобы облегчить предпринимателю вход в бизнес. Сейчас для этого нужно открыть расчетный счет, зарегистрировать организацию в федеральной налоговой службе , а потом повторно идти с документами в банк. Сервис же позволяет не ходить ни в налоговую, ни в банк. Нужно всего лишь заполнить документы в сети и приложить биометрический загранпаспорт к телефону. Вся процедура займет буквально полчаса.

— Как-то подозрительно просто. А должен ли быть какой-то минимальный капитал в банке?

— По закону, минимальный уставной капитал для открытия ООО — 10 тысяч рублей. В случае ИП таких требований нет. Правда, есть инициатива по отмене госпошлины на регистрацию бизнеса. Полагаю, что к концу года они будут приняты государством.

— То есть вся суть — именно в упрощении процедуры регистрации?

— Да. Здесь интуитивно-понятный интерфейс, и собраны все необходимые формы документов, которые необходимо только заполнить и отправить.

Поможем найти партнеров за границей

12 тысяч пользователей со всего мира и более полумиллиона посещений за полгода — сайт знакомств для предпринимателей, также презентованный на выставке ИННОПРОМА стремительно набирает популярность. Благодаря созданной единой площадке Best of Business Partners найти потенциального делового партнера за рубежом стало в разы проще. Об онлайн-услуге рассказал исполнительный директор ПАО Сбербанк Арсен Думикян.

Еще не известно, в какой точке мира ваш товар будет пользоваться наибольшим спросом

— Сервис позволяет пользоваться внутренним чатом. И так как тема внешнеэкономической деятельности довольно сложная, мы образовали внутренний мессенджер, который позволяет в любое время обратиться к специально обученному аккаунту по всем вопросам, связанным с платежами, — пояснил Арсен Думикян. — Основная цель в том, чтобы благодаря новым сделкам началась транзакционная и предпринимательская активность. В свою очередь мы даем бесплатный трафик для пользователей, которые могу создать свой аккаунт с предложениями и потребностями. Сервис поддерживается на трех языках: русском, английском и китайском.

Помимо сайта, создали ютьюб-канал, где специалисты разъясняют вопросы, связанные с валютным законодательством, НДС, репатриацией импортной выручки.

Учимся инвестированию

Если вы ранее никуда не вкладывали средства, кроме как в трехлитровую банку, то в самую пору попробовать свои силы в мобильном приложении «Сбербанк-инвестор». Демоверсия была представлена здесь же.

Оценить свой level инвестирования можно было при помощи интерактивной игры. Кроме всего прочего, она дает возможность новичкам «прокачаться» хотя бы до начального уровня.

Условно выдается 700 тысяч виртуальных рублей, которые можно вложить, к примеру, в потребительский сектор США , или же купить пакет акций в развивающейся IT компании. Постепенно формируются инвестиционные портфели, включающие и страховку. Игра основана на реальных данных рынка за последние пять лет.

А потребление-то растет

Доход корреспондента Ufa1 за «игрушечные» пять лет с 700 тысяч составил 256 890 рублей. Весьма не дурно. Только бы найти эти средства и знать, что там будет дальше…

Может, вложиться в драгоценные металлы…

Сегодня в системе банка для предпринимателей работает 24 сервиса, которые доступны через систему «Сбербанк Бизнес Онлайн».

И куда же без футбола? ЧМ все-таки