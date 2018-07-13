Китай продолжит регулировать процедуры государственной компенсации

Пекин, 13 июля / Синьхуа / — Министерство общественной безопасности КНР проводит опрос общественного мнения по проекту Положения о процедурах выплаты органами общественной безопасности государственной компенсации, в соответствии с которым органы, ответственные за компенсацию, должны принять решение в течение двух месяцев.

В проекте отмечается, что органы, ответственные за компенсацию, должны провести общее расследование в течение 5 дней после получения заявления на получение компенсации.

Эти органы также должны изучить факты, доказательства и причины обращения, говорится в проекте.

Заявитель может изменить требование о компенсации в ходе расследования. Если органы, ответственные за компенсацию, сочтут требование неполным или неточным, то они должны проинформировать заявителя об обновлении заявления до истечения срока расследования, говорится в проекте.

После установления фактов, если компенсация причитается, ответственные за компенсацию органы должны в полной мере выслушать мнение заявителя и проконсультироваться с ним о способах, пунктах и размере компенсации в установленных законом пределах.

Проект опубликован на сайте www. chinalaw.gov.cn для сбора общественного мнения до 10 августа с.г. -0-