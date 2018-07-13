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Геологов обяжут восстанавливать леса
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Геологов обяжут восстанавливать леса 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Россияне, которые проводят в лесах геологическое изучение недр, разрабатывают месторождения, строят водохранилища и перерабатывают древесину, будут обязаны посадить столько же деревьев, сколько они вырубили. Сделать это им нужно будет не позднее, чем через год после вырубки леса в том же регионе, где проводились работы.
Соответствующий законопроект Совет Федерации планирует рассмотреть на пленарном заседании 13 июля. Инициатива входит в пакет проектов Правительства, которые устанавливают принцип обязательного лесовосстановления для всех видов экономической деятельности.
«Такое понятие, как «безвозвратные потери леса», уйдёт в прошлое», — отмечал спикер нижней палаты Вячеслав Володин, когда законопроекты рассматривались в Госдуме.
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