Геологов обяжут восстанавливать леса

Россияне, которые проводят в лесах геологическое изучение недр, разрабатывают месторождения, строят водохранилища и перерабатывают древесину, будут обязаны посадить столько же деревьев, сколько они вырубили. Сделать это им нужно будет не позднее, чем через год после вырубки леса в том же регионе, где проводились работы.

Соответствующий законопроект Совет Федерации планирует рассмотреть на пленарном заседании 13 июля. Инициатива входит в пакет проектов Правительства, которые устанавливают принцип обязательного лесовосстановления для всех видов экономической деятельности.