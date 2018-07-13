«У нас не Голопупово», — жителей Венгерово оскорбила ирония Антонова

«В ходе вчерашней рабочей поездки по Барабинску Татарску , Чанам и курорту Карачи , в нескольких десятках километров от исторического поселения Голопупово, случайно обнаружился край земли. Примечательно, что в нескольких сотнях метров от него была установлена стела „Россия“, по всей видимости для того чтобы те, кто выходит за край, немедленно понимали, куда они попали и имели возможность вернуться обратно, без значительного для себя ущерба. Важно подчеркнуть, что это уникальное географическое открытие было сделано не просто в России , но и на территории Новосибирской области . Это не только радует, но и не удивляет», — пишет под фото и видео автор Ростислав Антонов.

Околоисторический стеб, по мнению венгеровцев, вряд ли уместен, когда речь идет о краеведении.

Стела с надписью «Россия», так впечатлившая Ростислава Антонова, не обозначает страну Россию и не стоит на границе «края света». Здесь находится сельхозпредприятие — ЗАО «Вознесенское», преемник колхоза именно с таким названием: «Россия». И знак этот установлен в период с 1980 по 1983 годы XX столетия, по задумке и инициативе инженера по технике безопасности колхоза «Россия» Валентина Давыдана. Руководил работой Александр Михайлов (данные предоставлены руководителем краеведческого музея Вознесенской средней школы Мариной Белавской). И не край земли обозначала эта стела, а то, что находитесь вы на территории хозяйства. Подобные знаки устанавливались во многих колхозах и совхозах района.

Название Голопупово осталось только в истории да легендах. Современное Венгерово, одно из крупнейших сел области, от этого знака отделяют 25 километров. Существует в Венгерово и краеведческий музей, посетив который, можно много интересного узнать об истории района. Да и в Вознесенке немало людей, которые со знанием дела расскажут и об истории края, и об истории конкретно этого старинного сибирского села. Но нет: Антонов предпочел слушать байки одного из жителей. Причем, байки эти далеки от действительности.

Так, Вознесенское городище — это бывший городок Тонтур (Тон-тура, Тонтура), возникший, как считают ученые, в начале XIV века. В XVI веке Тонтур являлся столицей барабинских татар. При Кучуме здесь сидел его наместник Буян-Бий, и Кучум после разгрома Ермаком бежал в Тонтур, чтобы объединить вокруг себя барабинцев. Однако продолжавшаяся экспансия русских привела к тому, что в 1595 году Тон-Тура опустела, указывала в работе «О городищах Сибирского юрта» археолог В. П. Левашова. Именно она проводила в 1926 году раскопки этого интереснейшего памятника.

Впервые же городище Тон-Тура описал путешествовавший по Сибири в 1771-1772 годах шведский академик И. П. Фальк. Городище было отмечено в 1894 году С. М. Чугуновым, единственным археологом, проводившим крупные исследования в Барабинском округе. В советское время, в 1974-76 годах, здесь же велись раскопки силами Венгеровского отряда Новосибирской археологической экспедиции Новосибирского пединститута, и одним из результатов стала реконструкция первоначального вида Вознесенского городища.

Ростислав Антонов прокомментировал возмущение венгеровских общественников.

«Я удивлен, что мой шуточный и абсолютно безобидный пост вызвал такой серьезный общественный резонанс. Мне действительно в Венгеровском районе очень понравилось. В Барабинске рассказали про это городище, и я специально поехал на него посмотреть. В связи с этим хотелось бы отметить, что существует такой жанр как дорожные истории, изначально не претендующие на стопроцентную достоверность, одну из которых я и рассказал. Уверяю вас, что те, кто не знает историю Венгерово и стелы, оставшейся от колхоза «Россия», никогда бы и не догадались, что этот населенный пункт носил такое название, сочтя мои слова творческим вымыслом. Теперь же об этом будут знать все. Что касается края земли, так речь шла не о колхозе «Россия», а о татарском городище, расположенном в значительном отдалении. Понятно, что в масштабе России это рядом, но мне не очень понятно, как эти два различных географических места совместились в одно. Стела «Россия» в моей заметке носит охранительный характер, оберегая жителей от демонов прошлого. Я слышал, что ее несколько раз пытались демонтировать, чего, разумеется, допускать нельзя. Мне искренне жаль, что памятники Венгеровского района находятся в столь плачевном состоянии и что нужно специально искать краеведов, способных рассказать про историю этой прекрасной земли. В следующий раз мне бы хотелось, приехав к вам, увидеть реконструированное городище, заселиться в прекрасную гостиницу, купить лучшие в мире сувениры и послушать ваших прекрасных краеведов».

Ростислав Антонов рассказал, что планирует приехать в Венгеровский район всей семьей и показать это невероятно красивое место.