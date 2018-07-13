Что стало причиной провала советского шпиона Олега Лялина

В 1971 году агент КГБ Олег Лялин был задержан лондонским полицейским за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Этот арест нерадивого советского шпиона обернулся страшным скандалом и выдворением с территории Англии более 100 дипломатов и торговых представителей СССР.

Пьяная бравада

Олег Адольфович Лялин в конце 1960-х — начале 1970-х годов прошлого века по заданию комитета государственной безопасности находился в столице Великобритании Лондоне, где выдавал себя за чиновника торгового представительства СССР. Все шло гладко, пока прекрасно обученный и опытный 34-хлетний сотрудник КГБ не был задержан полицейским на одной из улиц Лондона за езду в нетрезвом виде.

Ранним августовским утром 1971 года Олег Лялин колесил по английской столице на автомобиле. Полицейский по имени Чарльз Ширер обратил внимание на машину Лялина, фары которой, несмотря на темное время, оказались выключены. Однако Олег Адольфович тут же развязно заявил стражам порядка, что они, мол, ничего ему не сделают, так как он является агентом КГБ. Конечно, поначалу пьяному любителю приключений никто не поверил.

Все дело в любви

Лялина отправили в полицейский участок, где предложили ему сдать соответствующие анализы для выявления наличия алкоголя. Но шпион просто напросто от них отказался. Согласно процедуре, вскоре Олег Лялин предстал перед судом по обвинению в вождении автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Советская торговая делегация внесла за Лялина залог в размере 50-ти фунтов стерлингов.

Однако английские власти все же выяснили, что слова Олега Лялина о том, что он является агентом КГБ, были чистой правдой. Тогда Лялин решил перейти на сторону Великобритании. Он сказал, что поделится с англичанами всей имеющейся у него информацией в обмен на новую жизнь. Кроме того Лялин выразил желание жениться на секретаре Ирине Тепляковой, с которой у шпиона был довольно продолжительный роман, и потребовал разрешение на проживание в стране и для нее.

Последствия скандала

Благодаря этому скандалу, министерство иностранных дел Великобритании попросило из страны 105 советских представителей.

Сам же Олег Лялин вместе со своей новоиспеченной супругой Ириной Тепляковой в 1972 году получили в Англии политическое убежище. Однако прожить долгую и счастливую жизнь на чужбине Лялину не удалось. По некоторым данным он скрывался под другим именем где-то на севере Великобритании. Его брак оказался неудачным. А 12 февраля 1995 года бывший агент КГБ скончался после продолжительной болезни. От какого именно недуга умер Лялин до сих пор остается неизвестным.