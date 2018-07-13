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На конкурс по вывозу мусора из Камбарки не подано ни одной заявки
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На конкурс по вывозу мусора из Камбарки не подано ни одной заявки 

ИА «Сусанин» 2 часа назад
Фото: ИА «Сусанин»
Камбарка. Удмуртия. На участие в конкурсе по вывозу мусора из Камбарки не подано ни одной заявки. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.
Согласно условиям документации, исполнитель должен был собирать и вывозить мусор с 1 августа по 30 нояря. Администрация Камбарки была готова потратить на эти цели 1,2 млн рублей.
Как рассказывал «Сусанину» в мае 2018 года первый заместитель главы райадминистрации Александр Галанов, старая свалка рядом с Камбаркой должна быть закрыта в августе 2018 года, а новый полигон пока не открыт.
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