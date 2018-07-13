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Он не один: ТОП-8 костромских фонтанов
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Он не один: ТОП-8 костромских фонтанов 

k1news.ru 2 часа назад
Фото: k1news.ru
«Встретимся у фонтана», «праздник пройдет на площадке у фонтана», «давайте посидим в сквере у фонтана»… Много фраз из жизни костромичей, связанных с фонтаном, можно вспомнить. И воображение при этом рисует один единственный городской фонтан — на площади Советской. Кажется, и нет больше их в нашем городе. Но это не так. В Костроме есть как минимум 8 фонтанов, где можно освежиться жару. Редакция портала K1NEWS.RU решила вспомнить освежающие точки.
Фонтан на Советской площади
Фото сделано во время армянского праздника Вардавар — по традиции, принято поливать всех водой
Заволжский фонтан
Он неоднократно превращал окружающее пространство в пенную вечеринку. Хулиганы добавляли в фонтан моющие средства, и это выводило его из строя.
Фонтан около Shelestoff Hotel на улице Коммунаров, 1  Фонтан на улице Ленина, 150А
Фонтан по адресу проспект Мира, 157М
Фонтан около ТЦ «Авокадо» в мкрн Давыдовский — 3  Фонтан по адресу Красносельское шоссе, 5  Фонтан на улице Никитской, 47а
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