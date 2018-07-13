Он не один: ТОП-8 костромских фонтанов

«Встретимся у фонтана», «праздник пройдет на площадке у фонтана», «давайте посидим в сквере у фонтана»… Много фраз из жизни костромичей, связанных с фонтаном, можно вспомнить. И воображение при этом рисует один единственный городской фонтан — на площади Советской. Кажется, и нет больше их в нашем городе. Но это не так. В Костроме есть как минимум 8 фонтанов, где можно освежиться жару. Редакция портала K1NEWS.RU решила вспомнить освежающие точки.

Фонтан на Советской площади

Фото сделано во время армянского праздника Вардавар — по традиции, принято поливать всех водой

Заволжский фонтан

Он неоднократно превращал окружающее пространство в пенную вечеринку. Хулиганы добавляли в фонтан моющие средства, и это выводило его из строя.

Фонтан около Shelestoff Hotel на улице Коммунаров, 1 Фонтан на улице Ленина, 150А

Фонтан по адресу проспект Мира, 157М

Фонтан около ТЦ «Авокадо» в мкрн Давыдовский — 3 Фонтан по адресу Красносельское шоссе, 5 Фонтан на улице Никитской, 47а