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В Авиастроительном районе очистят озеро Лесное
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В Авиастроительном районе очистят озеро Лесное 

Казанский Портал 2 часа назад
Доехать до озера можно на автобусах №6 и 76. Фото: kzn.ru  Сегодня в Авиастроительном районе Казани пройдет масштабная уборка озера Лесное. Присоединиться могут все желающие.
Участники экоакции очистят от мусора берег и дно водоема. Последним займутся аквалангисты Федерации подводного спорта и члены Русского географического общества.
Начало в 10:00. Доехать до озера можно на автобусах №6 и 76, пишет портал мэрии.
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