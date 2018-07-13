В Авиастроительном районе очистят озеро Лесное

Доехать до озера можно на автобусах №6 и 76. Фото: kzn.ru Сегодня в Авиастроительном районе Казани пройдет масштабная уборка озера Лесное. Присоединиться могут все желающие.

Участники экоакции очистят от мусора берег и дно водоема. Последним займутся аквалангисты Федерации подводного спорта и члены Русского географического общества

Начало в 10:00. Доехать до озера можно на автобусах №6 и 76, пишет портал мэрии.

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