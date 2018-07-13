Как совместить спорт и отдых этим летом?

Совершить пробежку на пляже, заняться аэробикой в парке или отправиться в трекинг-тур в Саас-Фе в начале августа?

Необычный способ провести отпуск предлагает нам команда Pro Trener. С 4 по 11 августа компания приглашает всех любителей активного вида отдыха в долину Саас-Фе — настоящую «жемчужину швейцарских Альп». Отличный повод подтянуть тело и найти новых друзей!

Что такое трекинг?

Это особый вид спорта, который понравится даже тем, кто не любит проводить часы в тренажерном зале или на групповых тренировках. Трекинг похож на увлекательное путешествие, где каждый день участников ждут новые пейзажи и невероятные виды.

Почему он полезен?

У этого вида спорта практически нет противопоказаний и ограничений по возрасту. Во время трекинга работают все группы мышц, отлично развивается выносливость. Кроме того, участников ждут ежедневные специальные тренировки по методике Pro Trener System. В нее входят и функциональные тренировки, и упражнения на восстановление и многое другое.

Почему именно в Швейцарии

Саас-Фе — жемчужина швейцарских Альп. В этой области много солнца и очень чистый воздух (здесь полностью запрещен автотранспорт, в ходу только электромобили). Долина окутана множеством проложенных маршрутов, общая протяженность которых порядка 350 км— есть что исследовать и где «разгуляться».

Что входит в программу?

Вас ждут шесть дней захватывающего путешествия и посещение знаменитого ледника FeeGlacier.

Кроме того вы посетите подвесной веревочный парк на фоне ледника, в котором каждый турист сможет выбрать трассу со своим уровнем сложности — проехать на тросе от одного дерева до другого, перейти веревочный мост или раскачаться на стальном кабеле.

Как стать участником?

Необходимо записаться на тур по ссылке, забронировать проживание, перелет, трансфер, спорт-пакет и страховку.