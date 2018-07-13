Ещё
«Фейсбук» пометил «заинтересованных в госизмене» россиян
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Фейсбук» пометил «заинтересованных в госизмене» россиян 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Популярная социальная сеть «Фейсбук» пометила аккаунты 65 тысяч граждан России как заинтересованных в измене Родине. В настоящее время это описание было исключено.
Известно, что пометки на страницах россиян появились автоматически из-за алгоритмов для таргетирования рекламы, пишет The Guardian.
В «Фейсбук» объяснили, что имели в виду государственную измену в историческом контексте, уточнило «Реальное время». Позже эту отметку убрали, так как она совпадает со статьей Уголовного кодекса РФ.
Отметим, что пометки «заинтересованны в госизмене» на страницах россиян могли увидеть лишь рекламодатели. А для обычных пользователей доступ к инструменту был закрыт. Рекламодатели также могли получить и IP-адреса потенциальных изменников родине.
В настоящее время ситуацию прокомментировали в Министерстве иностранных дел РФ. Так, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала отвратительным использование социальной сетью «Фейсбук» такого алгоритма.
«Ситуация уже напоминает какие-то антиутопии Оруэлла про просчет людей, их категоризацию», — отметила она во время брифинга. Также она добавила, что с точки зрения этики такая категоризация является «беспрецедентной».
Захарова рассказала, что администрация «Фейсбука» убрала такие пометки после обращений средств массовой информации, но западные журналисты успели написать в критическом ключе о России. «Это просто паранойя в чистом виде», — отметила представитель внешнеполитического ведомства.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Мэр Геленджика: у города пока нет ресурсов для нормального снабжения города водой В Кургане тестируют современные импланты-призраки Правительство РФ простит часть долгов по госзакупкам
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Это ультиматум: Трамп пошел в атаку на Путина361
Под Чернобылем изнасиловали популярного блогера107
Порошенко придумал новую модель закупки газа РФ183
Россияне скупают жилье в Турции73
Россия назвала замену «Армате»197
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
01:00
У россиян резко вырос объем «свободных денег»
Личный счет Путешествия
02:01
Обсуждение Украины начало раздражать Европу
В мире
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
01:00
У мужа Ани Лорак нашли другую женщину
Шоу-бизнес
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение