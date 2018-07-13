«Фейсбук» пометил «заинтересованных в госизмене» россиян

Популярная социальная сеть «Фейсбук» пометила аккаунты 65 тысяч граждан России как заинтересованных в измене Родине. В настоящее время это описание было исключено.

Известно, что пометки на страницах россиян появились автоматически из-за алгоритмов для таргетирования рекламы, пишет The Guardian

В «Фейсбук» объяснили, что имели в виду государственную измену в историческом контексте, уточнило «Реальное время». Позже эту отметку убрали, так как она совпадает со статьей Уголовного кодекса РФ.

Отметим, что пометки «заинтересованны в госизмене» на страницах россиян могли увидеть лишь рекламодатели. А для обычных пользователей доступ к инструменту был закрыт. Рекламодатели также могли получить и IP-адреса потенциальных изменников родине.

«Ситуация уже напоминает какие-то антиутопии Оруэлла про просчет людей, их категоризацию», — отметила она во время брифинга. Также она добавила, что с точки зрения этики такая категоризация является «беспрецедентной».

Захарова рассказала, что администрация «Фейсбука» убрала такие пометки после обращений средств массовой информации, но западные журналисты успели написать в критическом ключе о России. «Это просто паранойя в чистом виде», — отметила представитель внешнеполитического ведомства.