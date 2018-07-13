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Строить за счёт бюджета будут только после проверки эффективности проекта
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Строить за счёт бюджета будут только после проверки эффективности проекта 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Прежде чем инвестировать бюджетные средства в строительство или реконструкцию капитальных объектов, предполагаемые расходы нужно будет обосновать. Для этого власти будут проводить технологический ценовой аудит инвестиций.
Совет Федерации планирует одобрить соответствующий закон на заседании палаты 13 июля. По мнению заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Хамита Мавлиярова, с помощью новой системы можно будет на ранней стадии инвестиционного проекта определить, насколько он экономически эффективен.
«Будет проводиться оценка экономической эффективности, технологический и целевой аудит, — пояснил он. По результатам выгодного заключения будет приниматься решение о реализации инвестиционного проекта с использованием бюджетных средств», — отметил замминситра на заседании Госдумы 20 июня.
В законе также уточняются полномочия Правительства Российской Федерации, федеральных министерств и местных администраций при осуществлении расходов соответствующих бюджетов на проведение технологического и ценового аудита инвестиций.
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