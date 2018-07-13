Инстаграм-аккаунт, в котором коты признаются в совершенных преступлениях и не раскаиваются

Котиков любят все. Но котики не всем отвечают взаимностью. Эти пушистые гады обожают пакостить своим хозяевам, а об их проделках слагают легенды. И вот в инстаграме появился аккаунт, где хозяева рассказывают о том, что натворили их коты, от имени самих животных.

Публикация от #1 cat shaming page on IG (@cat_shaming)

11 Июл 2018 в 10:24 PDT «Привет, меня зовут Конни (это не мое настоящее имя, я бродячий кот, но меня так прозвала семья, которую я преследую). Меня покормили один раз, и теперь я каждый день жду от них еды. Если меня не кормят, я мяукаю, тогда они выходят и дают мне еды. А если они игнорируют меня, я мяукаю и пялюсь на них не моргая через окно кухни, пока на меня не обратят внимание».

Публикация от #1 cat shaming page on IG (@cat_shaming)

10 Июл 2018 в 11:53 PDT «Мы украли (и съели) полфунта бекона, пока никто не видел. Теперь мы толстые и счастливые».

Публикация от #1 cat shaming page on IG (@cat_shaming)

7 Июл 2018 в 6:09 PDT «Это Торстен, и, как видите, он борется с тем, что современные телевизоры не созданы для комфортного сна».

Публикация от #1 cat shaming page on IG (@cat_shaming)

6 Июл 2018 в 5:57 PDT «Меня зовут Джейджей, и вот как я тестирую новый коврик. (Мама нервничала, отвела меня к ветеринару — со мной все отлично.)»

Публикация от #1 cat shaming page on IG (@cat_shaming)

30 Июн 2018 в 11:22 PDT «Привет, я Мочи. Прошлой ночью папа случайно закрыл дверь в ванную, и я не смогла добраться до своего лотка, поэтому нагадила прямо на кровать. Надеюсь, он усвоит урок после сна с моими какашками».

Публикация от #1 cat shaming page on IG (@cat_shaming)

19 Июн 2018 в 12:09 PDT «Меня зовут Бустер. И мне никогда не нравилось это растение».

Публикация от #1 cat shaming page on IG (@cat_shaming)

15 Июн 2018 в 10:27 PDT «Меня зовут Скаут. И я не знаю, зачем мама платит за свою стрижку, если я могу ее сделать сам посреди ночи».

Публикация от #1 cat shaming page on IG (@cat_shaming)

29 Май 2018 в 12:53 PDT «Здравствуйте, меня зовут Мило, и я люблю человеческую еду. Я раздражаю своего человека каждый раз, когда она ест или готовит. Сегодня утром, пока она не видела, я украл у нее кусок бекона. Она гонялась за мной по всей квартире, чтобы его отнять, но я принял бой. Я никогда не рычу и не царапаюсь… если ты не пытаешься отнять мой бекон».

Публикация от #1 cat shaming page on IG (@cat_shaming)

21 Май 2018 в 4:44 PDT «Меня зовут Тедди. После того как мои родители закончили красить, я решил поиграть в краске, покрасить себя и ковер».

Публикация от #1 cat shaming page on IG (@cat_shaming)

22 Май 2018 в 9:05 PDT «Я клептоман и барахольщик. Вот что я украл и спрятал под кроватью».

Публикация от #1 cat shaming page on IG (@cat_shaming)

17 Май 2018 в 12:22 PDT «Меня зовут Джордж-Вашингтон. Я люблю спать на маминой груди, и, как только она засыпает, я кусаю ее за сосок».

Публикация от #1 cat shaming page on IG (@cat_shaming)

14 Апр 2018 в 12:15 PDT «Привет, я Ася, и я очень люблю копать».