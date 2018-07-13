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Реставрация фасадов доходного дома княгини Р. Бебутовой завершилась в центре Москвы
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Реставрация фасадов доходного дома княгини Р. Бебутовой завершилась в центре Москвы 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Об этом сообщает официальный портал мэра Москвы.
«В Москве завершили реставрацию фасадов доходного дома княгини Р. Бебутовой. Объект культурного наследия на Рождественском бульваре был построен в 1908-1910 гг. по проекту архитектора Густава Гельриха», — говорится в сообщении.
Уточняется, что работы проводились в два этапа: специалисты ремонтировали кровлю и главный фасад. В доходном доме заменили желоба, установили элементы водосточной системы, обработали деревянные элементы особыми составами, сделали покрытие из оцинкованной стали.
«Первоначальное богатое оформление фасада здания дошло до наших дней почти без изменений. Мы тщательно следили за ходом ремонтно-реставрационных работ, все они строго соответствовали утвержденному ранее проекту. Теперь обновленный фасад вновь украшает панораму Рождественского бульвара», — приводятся в сообщении слова руководителя московского департамента культурного наследия Алексея Емельянова.
Кроме того, во время ремонта фасада все поверхности промыли от грязи и пыли, очистили лепной декор и штукатурку. Мастера устранили швы и трещины, отремонтировали венчающий и простой карниз, а после окрасили отдельные участки.
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