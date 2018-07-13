Землянам рекомендуют отказаться от важных дел в пятницу 13-е

В пятницу, 13 июля прошло частичное солнечное затмение суперлуной. Как сообщает РЕН. ТВ, оно началось в 04:48 по московскому времени и завершилось в 07:14, однако жителям России не удалось стать его свидетелями, так как затмение можно было увидеть только в Австралии и в Антарктиде.

Тем не менее, астрологи советуют всему населению земного шара быть в этот день осторожными. Не рекомендуется начинать судьбоносные или важные дела в пятницу 13-е, так как они окажутся безуспешными, сообщает Ura.ru.

Отмечается, что солнечное затмение суперлуной стало самым опасным в этом году, по мнению астрологов. Всего в 2018 году ожидается два лунных и три солнечных затмения.