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Землянам рекомендуют отказаться от важных дел в пятницу 13-е
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Землянам рекомендуют отказаться от важных дел в пятницу 13-е 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В пятницу, 13 июля прошло частичное солнечное затмение суперлуной. Как сообщает РЕН. ТВ, оно началось в 04:48 по московскому времени и завершилось в 07:14, однако жителям России не удалось стать его свидетелями, так как затмение можно было увидеть только в Австралии и в Антарктиде.
Тем не менее, астрологи советуют всему населению земного шара быть в этот день осторожными. Не рекомендуется начинать судьбоносные или важные дела в пятницу 13-е, так как они окажутся безуспешными, сообщает Ura.ru.
Отмечается, что солнечное затмение суперлуной стало самым опасным в этом году, по мнению астрологов. Всего в 2018 году ожидается два лунных и три солнечных затмения.
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