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Часть омских полей пришлось засевать дважды
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Часть омских полей пришлось засевать дважды 

Омск Здесь 2 часа назад
Фото: Омск Здесь
Региональный Минсельхоз надеется, что федерация компенсирует аграриям, пострадавшим от этого, три миллиона рублей. Сегодня, 13 июля, провел пресс-конференцию министр сельского хозяйства Омской области Максим Чекусов. Он пояснил, что холодная и дождливая работа во время посевной привела к тому, что часть омский полей пришлось засевать повторно — первые семена не проросли.
— Сеять в холодную почву можно только от безвыходности, где сроки уходят, но обязательно протравленные семена, которые защищены от вредителей. Иначе снижается энергия прорастания. Но сегодня даже те растения, что мы посеяли в июне, в основном догнали первые всходы. Хотя в ряде районов поля пересевали, более чем на 3 млн руб. направляем документы в Минсельхоз РФ, чтобы их поддержали, — пояснил министр.
Он пояснил, что сейчас остались незасеянными около 60 тыс. га.
— Где-то высаживают летние травы, какие-то стоят под паром, а где-то даже сейчас озера, — пояснил министр.
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