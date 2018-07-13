Часть омских полей пришлось засевать дважды

Региональный Минсельхоз надеется, что федерация компенсирует аграриям, пострадавшим от этого, три миллиона рублей. Сегодня, 13 июля, провел пресс-конференцию министр сельского хозяйства Омской области Максим Чекусов . Он пояснил, что холодная и дождливая работа во время посевной привела к тому, что часть омский полей пришлось засевать повторно — первые семена не проросли.

— Сеять в холодную почву можно только от безвыходности, где сроки уходят, но обязательно протравленные семена, которые защищены от вредителей. Иначе снижается энергия прорастания. Но сегодня даже те растения, что мы посеяли в июне, в основном догнали первые всходы. Хотя в ряде районов поля пересевали, более чем на 3 млн руб. направляем документы в Минсельхоз РФ, чтобы их поддержали, — пояснил министр.

Он пояснил, что сейчас остались незасеянными около 60 тыс. га.

— Где-то высаживают летние травы, какие-то стоят под паром, а где-то даже сейчас озера, — пояснил министр.