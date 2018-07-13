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«Брянскую мясную компанию» оштрафовали за несоблюдения карантина
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«Брянскую мясную компанию» оштрафовали за несоблюдения карантина 

РИА 57 2 часа назад
Фото: РИА 57
Россельхознадзор по Орловской и Курской областям провёл плановую выездную проверку в отношении ООО «Брянская мясная компания», работающей на территории Орловской области.
Специалисты отдела государственного надзора в области внутреннего карантина растений выявили, что в компании отсутствует план проведения систематических карантинных обследований и нет документов, которые оформляются при обследовании. Также выяснилось, что «Брянская мясная компания» отгружала в соседние регионы подкарантинную продукцию без оформления карантинных сертификатов.
Таким образом, были нарушены требования Федерального закона «О карантине растений» и Приказ Минсельхоза России «Об утверждении правил проведения карантинных фитосанитарных обследований», что создает угрозу для распространения на территории региона карантинных объектов и заражение ими культурных растений.
По результатам контрольных мероприятий виновные лица были оштрафованы.
Сообщение «Брянскую мясную компанию» оштрафовали за несоблюдения карантина появились сначала на РИА 57.
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