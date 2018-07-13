Одолели со звонками: новосибирцы завалили приставов жалобами на назойливых коллекторов

Новосибирцы стали стали в три раза чаще жаловаться на коллекторов, сообщили в ФССП по Новосибирской области. За первые шесть месяцев 2018 года жители области написали 501 жалобу на незаконные действия коллекторов — за аналогичный период в 2017 году было всего 172 жалобы.

Как пояснили в ведомстве, количество жалоб возросло, потому что отдел, который занимается контролем организаций, специализирующихся на возврате просроченных задолженностей, начал работать только в 2017 году. «Основная масса обращений — 396 или 79%— приходится на действия лиц, не включенных в государственный реестр, и лишь пятая часть обращений на лиц, включенных в государственный реестр», — сообщили судебные приставы. Сейчас в НСО этот реестр входит только 8 агентств по взысканию долгов. Чаще всего коллекторы превышают разрешённое законом количество звонков — на это пожаловались 86,6% обратившихся к приставам, а на SMS-сообщения и письма пожаловались только 4,1% граждан. Жалобы от людей, которые не имеют задолженностей, но их телефоны были указаны в договоре, составляют 17,3% от всех обращений. Угрожали должникам только в 6,3% случаев. Меньше всего жалоб на попытки связаться с должником при заявлении об отказе от взаимодействий — всего 2,2%.

«В отношении юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, составлен 51 административный протокол пост. 14.57 КоАП РФ (нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности). По результатам их рассмотрения судами, 45 виновных лиц привлечены к административной ответственности на общую сумму 1 371 000 рублей, одному лицу объявлено устное замечание», — пояснили в ФССП по Новосибирской области