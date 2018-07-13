«Водный союз» предупреждает: в Кургане действуют мошенники

«Водный Союз» не имеет отношения к извещениям Городского Центра Учета Водопотребления о плановой проверке приборов учета.

Жители Кургана вновь получают извещения о плановой поверке приборов учета, но теперь уже от имени Городского Центра Учета Водопотребления. В связи с тем, что количество обращений граждан по данному вопросу в последнее время резко увеличилось, АО «Водный Союз» считает необходимым еще раз проинформировать потребителей о правилах поверки приборов учета.

В соответствии с законодательством РФ право производить начисления, проверять состояние приборов учета, вводить их в эксплуатацию, а также фиксировать выход из строя есть только у АО «Водный Союз» и его агента — «Энергосбыт» — филиал АО «ЭК „Восток“.

При этом сотрудники „Водного союза“ не рассылают горожанам уведомлений с требованиями произвести поверку счетчиков холодной воды и не обзванивают потребителей с предложениями услуг поверки приборов учёта.

»Если вам позвонили, и от имени «Курганводоканала», «Водного Союза» либо любой другой организации и предложили какие-либо работы по приборам учёта, первым делом посмотрите паспорт счетчика, либо единую квитанцию. В ней отражены сроки поверки ваших счётчиков. Возможно, необходимости производить поверку в ближайшее время нет. Если же межповерочный интервал прибора учёта истек, потребитель вправе заказать эту услугу в любой аккредитованной организации», — комментирует ситуацию руководитель АО «Водный Союз» Владимир Овсянников

АО «Водный Союз» в очередной раз обращает внимание граждан, что при истечении межповерочного интервала нет необходимости менять приборы учета. Если они в рабочем состоянии, то достаточно их поверить. Срок поверки счетчика исчисляется от даты поверки прибора на заводе-изготовителе. Узнать дату заводской поверки можно в руководстве по эксплуатации счетчика (паспорте), в разделе «Техническое обслуживание». Если техпаспорт был утерян, можно запросить дубликат у производителя счетчика, направив заявку по почте, по факсу или на электронный адрес. Дубликат с сопроводительным письмом придет к вам по почте. За сроками поверки счетчиков обязаны следить их владельцы.

Владельцы квартир, которые планируют обратиться в компанию для установки или поверки водосчетчика, должны знать, как распознать мошенников и стоит ли доверять частным фирмам. Следует понимать, что организации имеют право выполнять такие работы только на основании имеющегося у них аттестата аккредитации на право поверки. Также поверитель должен иметь документ, подтверждающий его квалификацию. Поэтому перед началом сотрудничества не лишним будет проверить документы (если это копии документов, то они должны быть заверенными нотариально). Если представитель фирмы отказывается предоставить их, стоит задуматься, а не мошенник ли перед вами. Аттестат, дающий право выполнять поверку выдает Федеральная служба по аккредитации», — напоминают в ресурсоснабжающей организации.

Понуждение к заключению договоров по проведению поверки либо замене индивидуальных приборов учета с какой-либо организацией (в том числе, выполняющей функции управления многоквартирным домом) не допускается и будет являться нарушением законодательства о защите конкуренции. Следует также учесть, что цены на услуги по поверке водосчетчиков не подлежат государственному регулированию и устанавливаются по соглашению сторон в договоре.