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Уральские камни обретут новых хозяев
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Уральские камни обретут новых хозяев 

АиФ 2 часа назад
Сразу пять открытых аукционов на право пользования недрами для добычи гранита и строительного камня объявлены в Челябинской области, — сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на региональное министерство имущества и природных ресурсов.
Победителям торгов будут предоставлены государственные лицензии на разведку и промышленную разработку месторождений в Кунашакском, Чебаркульском, Брединском и Уйском муниципальных районах, а также в Карабашском городском округе сроком на 25 лет.
Балансовые запасы Уелгинского месторождения строительного камня в Карабашском районе в 100 километрах от Челябинска превышают три миллиона кубометров. Стартовый размер разового платежа за пользование недрами — 2,879 миллиона рублей.
Аналогичные запасы камня содержит Кадыровское месторождение гранитов в Брединском муниципальном районе. Стартовый размер разового платежа за пользование недрами установлен в 3,312 миллиона рублей. Ранее оба месторождания уже успешно разрабатывалисьсоставляет 3 миллиона 312 тысяч 775 рублей.
Балансовые запасы облицовочного гранита на Южно-Травниковском-2 участке в Чебаркульском муниципальном районе пока не определены. Месторождение расположено в четырех километрах от поселка Камбулат в пределах древнего Камбулатовского гранитного массива. Прогнозные ресурсы участка — 3 миллиона кубометров камня. Стартовая цена — 430,888 тысячи рублей.
Недропользователям также предстоит провести доразведку участков облицовочного камня Петропавловский в Уйском муниципальном районе и Павловский-2 в Карабаше. Для проведения геолого-разведочных работ на территориях имеется вся необходимая инфраструктура, включая электроснабжение и дороги.
Торги состоятся в Челябинске 11 и 12 сентября.
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