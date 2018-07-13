«Если с вас при входе на пляж взимают плату, то требуйте договор аренды»

«Требование оплатить вход на пляж не всегда бывает законным. Как правило, земельные участки, в пределах которых расположены водные объекты, имеют государственную или муниципальную форму собственности, что обеспечивает их общедоступность. Об этом говорится в статье 6 Водного Кодекса РФ . Исходя из этого, каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд. Береговая полоса, ширина которой составляет 20 метров, предназначается также для общего пользования.

При этом Земельным Кодексом РФ оборот земельных участков, в пределах которых расположены такие водные объекты, ограничен, а частная собственность — запрещена. Однако действующее российское законодательство предусматривает передачу земель у водоемов в аренду. Но стоит помнить о том, что договор аренды позволяет лишь размещать нестационарные объекты. В данном случае должна сохраняться возможность пользования пляжем для всех желающих, а арендатор не имеет права препятствовать доступу граждан к береговой полосе. На таком пляже не должно быть заборов, сооружений и других объектов. Плата же может взиматься лишь за предоставление услуг, к примеру, за пользование парковкой. Если на территории пляжа не оказывают никаких услуг, то арендатор не должен брать плату за проход к береговой линии и водным объектам.

При этом следует помнить, что если с вас при входе на пляж взимают плату, то требуйте договор аренды (для ознакомления) и предоставления чека либо квитанции. В случае, если таких документов не показывают, то необходимо обратиться в Природоохранную прокуратуру субъекта или в Росприроднадзор и Роспотребнадзор своего региона. Для этого достаточно простого личного обращения, но не лишним будет наличие видеосъемки факта нарушения на мобильный телефон. Также можно попросить других отдыхающих о помощи, обменяться телефонами. Можно позвонить в полицию, но, как правило, они не охотно приезжают на такие вызовы.

Вообще, многие платят за вход на пляж, чтобы не портить настроение, не идут на конфликт. Очевидно, некоторые предприниматели могут этим пользоваться.

Тем, кто не соблюдает условия обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе в соответствии со ст. 8.12.1. КоАП РФ, грозит административный штраф».