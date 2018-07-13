Мария Лыкова: «Почему-то иностранцам редко нравится окрошка, зато они в восторге от борща и киевских тортов»

Сегодня, заходя на главпочтамт , я столкнулась с иностранной делегацией. Судя по всему, это были китайцы. Они очень увлечённо выбирали себе марки в отделении филателии и радостно перебрасывались фразами на своём языке. В этот момент я почувствовала себя слегка отрезанной от реальности, потому что не понимала, что они говорят.

Этот случай возвратил меня в далёкое прошлое, когда я жила у подруги в Киеве и к ней по программе каучсёрфинг приехало несколько швейцарцев. Каучсёрфинг — это гостевая сеть, члены которой предоставляют друг другу помощь и ночлег во время путешествий. Но интересно в этом участвовать, только если ты знаешь английский. Я же английский тогда не знала от слова «совсем», поэтому диалог со швейцарцами вёлся через одного парня, который решил в университете учить украинский. Так мы и общались: остальные наши гости передавали реплику на английском, её переводили на украинский, а моя подруга с украинского переводила мне на русский (если фраза была слишком сложной и я её не понимала). В такой своеобразный глухой телефон мы играли несколько дней.

За это время я узнала, что почему-то иностранцам редко нравится окрошка (что потом подтвердилось и в общении с другими заграничными гостями), зато они в восторге от борща и киевских тортов. Наши швейцарцы были рады приготовить своё традиционное блюдо, которое по факту оказалось большим местным драником. Мне было немного жаль, что не во всех разговорах я смогла принять участие из-за незнания языка. С тех пор, я пытаюсь наверстать упущенное. Но пока только с английским.

Возможно, настанет тот день, когда я войду в любую иностранно-язычную компанию и смогу поддержать разговор. А сейчас остаётся только стараться.