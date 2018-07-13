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В Салехарде пройдут парад ретроавтомобилей и акция «Леди на велосипеде»
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В Салехарде пройдут парад ретроавтомобилей и акция «Леди на велосипеде» 

Красный Север 2 часа назад
Фото: Красный Север
В День города в Салехарде пройдут два любопытных мероприятия: мужчинам предлагается поучаствовать в параде ретроавтомобилей, а женщинам в акции «Леди на велосипеде», где главные условия — двухколесный друг и оригинальный наряд.
Мероприятия второй год подряд организует управление культуры и молодежной политики. На этот раз девушкам предложено представить в выбранном образе свою национальность. Наряд должен отражать культуру народа. Условие для любителей ретро-машин: к участию допускаются только автомобили, сошедшие с конвейера свыше 20 лет назад.
— Мы только вчера кинули клич, а нам уже поступило семь заявок на велосипедный маршрут! У нас нет строгого отбора: заявки принимаем для того, чтобы выстроить всех в колонны на подготовительных репетициях. Парад должен выглядеть достойно, — прокомментировали организаторы.
Точное место старта и финиша еще уточняется. Кроме любителей машин и велосипедов, поздравить город смогут представители скандинавской ходьбы и мотоциклисты. Для них отбора нет.
Для участия необходимо подать заявку на эл.адрес ukm@slh.yanao.ru. В письме нужно указать ФИО, телефон и возраст. Также участники могут зарегистрироваться, позвонив по телефону 3-16-52.
Добавим, День города пройдет в Салехарде 9 сентября, окружная столица отметит свое 423-летие.
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