В Салехарде пройдут парад ретроавтомобилей и акция «Леди на велосипеде»

В День города в Салехарде пройдут два любопытных мероприятия: мужчинам предлагается поучаствовать в параде ретроавтомобилей, а женщинам в акции «Леди на велосипеде», где главные условия — двухколесный друг и оригинальный наряд.

Мероприятия второй год подряд организует управление культуры и молодежной политики. На этот раз девушкам предложено представить в выбранном образе свою национальность. Наряд должен отражать культуру народа. Условие для любителей ретро-машин: к участию допускаются только автомобили, сошедшие с конвейера свыше 20 лет назад.

— Мы только вчера кинули клич, а нам уже поступило семь заявок на велосипедный маршрут! У нас нет строгого отбора: заявки принимаем для того, чтобы выстроить всех в колонны на подготовительных репетициях. Парад должен выглядеть достойно, — прокомментировали организаторы.

Точное место старта и финиша еще уточняется. Кроме любителей машин и велосипедов, поздравить город смогут представители скандинавской ходьбы и мотоциклисты. Для них отбора нет.

Для участия необходимо подать заявку на эл.адрес ukm@slh.yanao.ru. В письме нужно указать ФИО, телефон и возраст. Также участники могут зарегистрироваться, позвонив по телефону 3-16-52.

Добавим, День города пройдет в Салехарде 9 сентября, окружная столица отметит свое 423-летие.