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В России могут сократить срок рассмотрения обращений граждан до 20 дней
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В России могут сократить срок рассмотрения обращений граждан до 20 дней 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
В законодательное собрание Карелии внесен законопроект предлагающий сократить срок рассмотрения всех обращений россиян в государственных органах с 30, как сейчас, до 20 дней. Об этом сообщает RT. Как утверждает автор проекта депутат Евгений Беседный, сейчас представители госорганов не торопятся рассматривать обращения и на практике выходит так, что ответ люди получают лишь в последний день срока. Более того, иногда срок продлевают еще на 30 дней, несмотря на то, что проблема, которая описана в обращении, требует незамедлительного решения.
Позже этот законопроект автор планирует внести на рассмотрение в Госдуму.
— При высоком профессионализме должностных лиц органов и при развитии современных информационных технологий, срок рассмотрения письменных обращений необходимо сократить до 20 дней. Мы считаем, что это количество дней не только оптимально, но и будет содействовать продуктивности работы государственной системы для нужд населения России. Благодаря изменениям возрастет уровень доверия людей к органам власти, — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Поправки предлагается внести в закон «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», который был принят в 2006 году.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила о планируемом повышении максимального размера пособий по безработице, который может достигнуть уровня прожиточного минимума.
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