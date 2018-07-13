В России могут сократить срок рассмотрения обращений граждан до 20 дней

В законодательное собрание Карелии внесен законопроект предлагающий сократить срок рассмотрения всех обращений россиян в государственных органах с 30, как сейчас, до 20 дней. Об этом сообщает RT. Как утверждает автор проекта депутат Евгений Беседный , сейчас представители госорганов не торопятся рассматривать обращения и на практике выходит так, что ответ люди получают лишь в последний день срока. Более того, иногда срок продлевают еще на 30 дней, несмотря на то, что проблема, которая описана в обращении, требует незамедлительного решения. Позже этот законопроект автор планирует внести на рассмотрение в Госдуму — При высоком профессионализме должностных лиц органов и при развитии современных информационных технологий, срок рассмотрения письменных обращений необходимо сократить до 20 дней. Мы считаем, что это количество дней не только оптимально, но и будет содействовать продуктивности работы государственной системы для нужд населения России . Благодаря изменениям возрастет уровень доверия людей к органам власти, — говорится в пояснительной записке к законопроекту. Поправки предлагается внести в закон «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», который был принят в 2006 году. Ранее Пятый канал сообщал о том, что российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила о планируемом повышении максимального размера пособий по безработице, который может достигнуть уровня прожиточного минимума.