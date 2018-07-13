В плену эмоций. Какие особенности разума мешают инвестициям

Человеческий ум — довольно забавная штука. С одной стороны, именно разум и сознание отличало и отличает нас от остальных животных, что и привело к стремительному развитию цивилизации, техническому прогрессу, развитию абстрактного мышления и прочим удивительным вещам. С другой стороны, человеку далеко не всегда свойственно вести себя логично и рационально — в работу ума постоянно вмешиваются эмоции и другие искажения, которые приводят к ошибкам при принятии решений.

В сфере финансовых рынков и инвестиций такие особенности человеческого мышления достаточно хорошо изучены профессионалами и классифицированы. Не зря все книги для начинающих трейдеров и инвесторов включают в себя настоятельные рекомендации вести торговый дневник, придерживаться намеченных планов, поменьше реагировать на сиюминутные движения на рынках и публикации в СМИ и полагаться на тренды. Иначе невольно окажешься под влиянием собственных когнитивных и эмоциональных искажений, как правило, ведущих к неудачам.

Почему инвестор любит свои эмоции?

Когнитивные искажения проявляются вследствие следования устоявшимся мнениям и представлениям. Классический пример — «ошибка игрока» (gambler’s fallacy). Если индекс S&P500 растет пять дней подряд, может казаться логичным, что вероятность снижения на шестой день гораздо выше, чем вероятность роста. Но с точки зрения статистики и теории вероятностей, такая «логика» не имеет смысла и не подтверждается в реальном мире. Эмоциональные искажения, как подсказывает само название, проявляются, когда решения основаны на эмоциях и ощущениях, нежели на фактах. Один из самых распространенных примеров — «эффект вклада» (endowment bias) — инвестор склонен оценивать дороже то, чем он уже владеет, и недооценивать аналогичные по привлекательности активы, которых у него нет.

Инвестиционные консультанты, как профессионалы финансовых рынков, сознательно борются с упомянутыми психологическими искажениями, вводя различные правила, методики принятия решений, риск-менеджмент и алгоритмы. Но в отличие от классических управляющих различными коллективными фондами, инвестиционному консультанту приходится сражаться не только со своими «вредными привычками» мышления, но и со многими убеждениями клиентов. А это уже сложнее, поскольку у любого человека, сумевшего заработать большие деньги и не растерять их, есть набор устоявшихся взглядов и привычек, которые они могут во многом ассоциировать со своим успехом.

Три главных ошибки

Можно выделить три наиболее часто встречающихся у состоятельных людей психологических искажения, с которыми инвестиционные консультанты могут и должны бороться ради блага самих же клиентов.

Во-первых, это «искажение рационального расчета» (mental accounting bias). Человеку свойственно психологически разделять одинаковые по сути вещи по отдельным категориям. Например, люди разделяют зарплату и бонусы, отдельно считают затраты на еду в ресторане и продуктовом магазине, тратят больше при прочих равных с кредитной карты, чем с дебетовой. Хотя с точки зрения условного «биоробота» это нерационально и приводит потенциально к снижению эффективности управления деньгами. Например, по каким-то причинам инвестор продал облигацию с высоким кредитным рейтингом с убытком. Зачастую после этого он склонен инвестировать эти деньги в более рискованные бумаги просто потому, что хочет «отыграться», а не потому что для этого есть какие-то объективные причины.

Во-вторых, очень часто встречается такой феномен, как «иллюзия контроля» (Illusion of control bias). До 2014 года у многих инвесторов российского происхождения в портфелях облигаций был явный перекос в сторону еврооблигаций российских эмитентов, в результате чего возникала недостаточная диверсификация портфелей. Несмотря на увещевания консультантов о том, что страновой риск не должен превышать определённых разумных пределов, инвесторы были убеждены, что они «контролируют ситуацию», так как эти активы им знакомы и понятны, есть личные знакомства с менеджментом некоторых очень известных российских компаний и с чиновниками. Как показали дальнейшие события, ни о каком реальном контроле не могло идти и речи.

В-третьих, есть так называемое «неприятие потерь» (loss aversion bias). Тут подразумевается чисто эмоциональное нежелание продать упавшую в цене бумагу, чтобы избежать разочарования и фиксации потерь. У этой идеи есть и противоположная, не менее полезная, — желание побыстрее зафиксировать прибыль от удачной инвестиции.

Работа по исправлению психологических искажений в мышлении клиентов, скорее всего, не принесёт консультанту сиюминутной выгоды, и даже встретит сопротивление. Однако долгосрочные позитивные последствия такой просветительской работы невозможно переоценить. Такими последствиями станут не только более эрудированные клиенты, но и рост их доверия как к финансовым рынкам в целом, так и в отношении конкретного консультанта.