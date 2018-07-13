Разрушенный участок дороги в Омской области сделают за две недели

Аварийный участок трассы Омск Муромцево будет отремонтирован к 30 июля, сообщает пресс-служба правительства региона.

В конце апреля дождями был размыт 20-метровый участок трассы Омск — Муромцево, произошло разрушение водопропускной трубы и размыв земляного полотна глубиной более 10 метров. В результате автомобильный поток пустили по объездной дороге.

К восстановительным работам подрядная организация «Омскавтомост» смогла приступить только после спада воды. Уже выполнен новый фундамент, установлены две водопропускных трубы и формируется новое дорожное полотно. По данным министра ЖКК региона Антона Заева, это выполнено 75% запланированных работ.

Правительством Омской области поставлена задача закончить восстановление дороги до 30 июля.

Отметим, что восстановление 20-метрового размытого участка дороги — это начальный этап ремонта трассы Омск — Муромцево. В 2019 году планируется выполнение грунтово-щебеночного покрытия 20-километрвого отрезка дороги до села Низовое.