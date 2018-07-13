Губернатор Юрий Берг: «Набережная должны быть красивой!»

12 июля губернатор Оренбуржья Юрий Берг проверил ход реконструкции набережной реки Урал, которая обновляется в рамках приоритетного проекта «Создание комфортной городской среды».

Глава области осмотрел спуск к набережной пешеходному мосту, основные работы на котором почти закончились. Губернатор прошел всю первую пусковую очередь, которую реконструировали в прошлом году.