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Губернатор Юрий Берг: «Набережная должны быть красивой!»
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Губернатор Юрий Берг: «Набережная должны быть красивой!» 

АиФ-Оренбург 3 часа назад
Фото: АиФ-Оренбург
12 июля губернатор Оренбуржья Юрий Берг проверил ход реконструкции набережной реки Урал, которая обновляется в рамках приоритетного проекта «Создание комфортной городской среды».
Глава области осмотрел спуск к набережной пешеходному мосту, основные работы на котором почти закончились. Губернатор прошел всю первую пусковую очередь, которую реконструировали в прошлом году.
«Набережная — это одно из любимых мест жителей города Оренбурга. Проект реконструкции набережной направлен на то, чтобы сделать ее не только удобнее и уютнее. Набережная должны быть красивой! Это касается и планировки, и малых архитектурных форм, и зеленых насаждений», — заявил Юрий Берг.
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