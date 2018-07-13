Губернатор Юрий Берг: «Набережная должны быть красивой!» 

12 июля губернатор Оренбуржья Юрий Берг проверил ход реконструкции набережной реки Урал, которая обновляется в рамках приоритетного проекта «Создание комфортной городской среды».
Глава области осмотрел спуск к набережной пешеходному мосту, основные работы на котором почти закончились. Губернатор прошел всю первую пусковую очередь, которую реконструировали в прошлом году.
«Набережная — это одно из любимых мест жителей города Оренбурга. Проект реконструкции набережной направлен на то, чтобы сделать ее не только удобнее и уютнее. Набережная должны быть красивой! Это касается и планировки, и малых архитектурных форм, и зеленых насаждений», — заявил Юрий Берг.