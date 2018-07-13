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Челябинцы смогут с пользой избавиться от мусора на «Разделяйке»
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Челябинцы смогут с пользой избавиться от мусора на «Разделяйке» 

АиФ 3 часа назад
Фото: АиФ
В Челябинске 15 июля пройдёт традиционная акция «Разделяйка», на которой горожане смогут с пользой для экологии избавиться от мусора.
Из названия следует, что все принесённые отходы будут принимать раздельно по четырём категориям. Это металл, стекло, макулатура и пластик. Весь сданный в этот день мусор будет переработан и получит вторую жизнь.
«Всё больше жителей нашего мегаполиса стали задумываться о мусорной проблеме, начали обзаводиться полезными экологическими привычками, отказываться от товаров с излишней упаковкой и искать более экологичные альтернативы. Всё это говорит о том, что Челябинск за раздельный сбор. Присоединяйтесь и вы!», — пригласили организаторы.
«Разделяйка» пройдет на восьми площадках. В Челябинске это сквер у ДК «Станкомаш», сквер им. Андреевского у перекрёстка улиц Воровского и Доватора, ПКиО Курчатовского района, Сад Победы (со стороны ул. Комарова), ДК Строителей и поселок Аэропорт дом №20. В Копейске — площадь Трудовой Славы, и в микрорайоне Вишнёвая горка — ул. Изумрудная, 5.
Мероприятия пройдут с 11:00 до 13:00.
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