Челябинцы смогут с пользой избавиться от мусора на «Разделяйке»

Челябинске 15 июля пройдёт традиционная акция «Разделяйка», на которой горожане смогут с пользой для экологии избавиться от мусора.

Из названия следует, что все принесённые отходы будут принимать раздельно по четырём категориям. Это металл, стекло, макулатура и пластик. Весь сданный в этот день мусор будет переработан и получит вторую жизнь.

«Всё больше жителей нашего мегаполиса стали задумываться о мусорной проблеме, начали обзаводиться полезными экологическими привычками, отказываться от товаров с излишней упаковкой и искать более экологичные альтернативы. Всё это говорит о том, что Челябинск за раздельный сбор. Присоединяйтесь и вы!», — пригласили организаторы.

«Разделяйка» пройдет на восьми площадках. В Челябинске это сквер у ДК «Станкомаш», сквер им. Андреевского у перекрёстка улиц Воровского и Доватора, ПКиО Курчатовского района, Сад Победы (со стороны ул. Комарова), ДК Строителей и поселок Аэропорт дом №20. В Копейске — площадь Трудовой Славы, и в микрорайоне Вишнёвая горка — ул. Изумрудная, 5.

Мероприятия пройдут с 11:00 до 13:00.