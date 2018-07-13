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Жара в голову: спасатели помогли сибирячке с тепловым ударом на пляже
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Жара в голову: спасатели помогли сибирячке с тепловым ударом на пляже 

ngs.ru 3 часа назад
Фото: ngs.ru
Днём 12 июля на пляже «Сан Сити» в Советском районе Новосибирска девушка получила тепловой удар — первую помощь пострадавшей оказали спасатели Муниципальной аварийно-спасательной службы.
По информации спасателей, инцидент произошёл около 15:15.
«Девушка на пляже отдыхала Скорую не вызывали. Вообще в таких случаях пострадавшего отводят в тень, дают выпить холодной воды и поливают голову водой. Есть ещё специальное одеяло, но вчера его не использовали. Просто отвели в тень. Сегодня ещё дополнительно проинструктировали, чтобы [спасатели] обращали внимание», — пояснил корреспонденту НГС заместитель начальника МАСС Константин Максимов.
Подобный случай произошёл на днях с другой сибирячкой в Советском районе, которая ехала по трассе на велосипеде. Помощь ей оказали проезжающие мимо автомобилисты.
Ещё один случай произошёл 9 июля в маршрутке № 10. Об этом в редакцию НГС сообщила читательница Анастасия.
«Моя сестра упала в обморок от жары в маршрутке № 10. Маршрутка была забита битком, и было ужасно душно. Мы вышли на остановке на Виктора Уса, и на улице к нам подбежала девушка-медик, уложила её (сестру. — А. С.) на газон и оказала первую помощь. А я забежала в ближайший магазин за водой. Побольше бы таких отзывчивых людей», — написала в редакцию НГС девушка.
В ответ на запрос корреспондента НГС в Новосибирской станции скорой помощи сообщили, что за последние несколько дней обращений к врачам с тепловыми ударами пока не поступало.
В ГУ МЧС по Новосибирской области сообщили, что в Новосибирске и области действует экстренное предупреждение в связи с аномальной жарой. Спасатели рекомендуют избегать продолжительного воздействия прямых солнечных лучей и длительного пребывания на улице, а также пить как можно больше негазированной воды.
Синоптики составили прогноз на предстоящие выходные: до конца недели в Новосибирске продолжит держаться жаркая погода.
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