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В Новосибирске выписали штрафов за стихийную торговлю на 544 тыс. рублей
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В Новосибирске выписали штрафов за стихийную торговлю на 544 тыс. рублей 

АиФ-Новосибирск 3 часа назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Администрации районов борются со стихийной торговлей на улицах города. В Ленинском районе за первое полугодие 2018 года составлено 200 административных материалов. Выписано штрафов на сумму около 544 тыс. рублей.
Сотрудники отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации Ленинского района города Новосибирска совместно с отделом полиции № 7 «Ленинский» УМВД РФ по городу Новосибирску регулярно проводят рейды по пресечению стихийной торговли. В первом полугодии провели 65 рейдов, составили 200 административных материалов по статье 9.1 «Торговля в неустановленных местах» Закона Новосибирской области от 14.02.2003 № 99-ОЗ. Сумма штрафов, назначенных к взысканию, составила 543 800 рублей, оплачено 108 600 рублей.
Кроме того, за указанный период на незаконных торговцев на площади Карла Маркса составлено 32 административных протокола. В то же время администрациями районов (округа по районам) совместно с управлением потребительского рынка мэрии города Новосибирска ведется работа по организации льготных и бесплатных мест для садоводов и огородников, реализующих излишки плодово-овощной продукции со своих приусадебных участков. В Ленинском районе организовано более 160 таких мест. Стоимость торгового места для садоводов и огородников на Ленинском рынке составляет 70 рублей. Бесплатно места предоставляются садоводам и огородникам в торговых павильонах на ул. Пархоменко, 11, ул. Связистов, 11, ул. Котовского, (6), на рынке «Сельский (ул. Связистов), на площадке торгового центра „Искра“ (ул. Станиславского, 40), а также по адресам: ул. Курганская, 38 и ул. Титова, 7, 9, сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.
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