Турист-инвалид остался недоволен инфраструктурой для людей с ограниченными возможностями

"Безбарьерная среда в наших городах на троечку", — поделился он своими впечатлениями в пятницу на пресс— конференции во Владивостоке. Костюченко рассказал, что после того, как побывал в двух крупных городах, решил впредь города объезжать стороной". «Самая доступная среда для меня как хэндбайкера это проезжая часть», — сказал путешественник.

По его словам, в придорожных гостиницах и кафе инвалидов не ждут. Подниматься в номера гостиниц ему приходилось самостоятельно с помощью только собственных рук.

Костюченко признался, что еще не посчитал, сколько времени у него ушло на это путешествие. «От Москвы до Биробиджана получилось 410 дней, а остальное пока даже не могу вспомнить, я пока только с дороги. Сейчас хочу поставить палатку у моря и переночевать, чтобы проснуться на берегу», — поделился он.

У Костюченко практически нет ног и сильно повреждены ладони. Средством передвижения для него служит инвалидная коляска с педальным приспособлением для рук, которыми он двигает свой «байк» вперед.