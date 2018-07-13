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Турист-инвалид остался недоволен инфраструктурой для людей с ограниченными возможностями
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Турист-инвалид остался недоволен инфраструктурой для людей с ограниченными возможностями 

ТАСС 3 часа назад
ВЛАДИВОСТОК, 13 июля. /Корр. ТАСС Константин Васильев/. Инвалид-путешественник Алексей Костюченко, проехавший из Санкт-Петербурга до Владивостока на инвалидной коляске, на тройку оценил инфраструктуру для людей с ограниченными возможностями в российских городах.
"Безбарьерная среда в наших городах на троечку", — поделился он своими впечатлениями в пятницу на пресс— конференции во Владивостоке. Костюченко рассказал, что после того, как побывал в двух крупных городах, решил впредь города объезжать стороной". «Самая доступная среда для меня как хэндбайкера это проезжая часть», — сказал путешественник.
По его словам, в придорожных гостиницах и кафе инвалидов не ждут. Подниматься в номера гостиниц ему приходилось самостоятельно с помощью только собственных рук.
Костюченко признался, что еще не посчитал, сколько времени у него ушло на это путешествие. «От Москвы до Биробиджана получилось 410 дней, а остальное пока даже не могу вспомнить, я пока только с дороги. Сейчас хочу поставить палатку у моря и переночевать, чтобы проснуться на берегу», — поделился он.
У Костюченко практически нет ног и сильно повреждены ладони. Средством передвижения для него служит инвалидная коляска с педальным приспособлением для рук, которыми он двигает свой «байк» вперед.
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