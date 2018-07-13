Завершился ремонт дорожного покрытия трассы «Саратов — Балтай»

На автотрассе « Саратов — Базарный Карабулак — Тепловка — Балтай» была произведена разборка существующего покрытия, выполнено устройство выравнивающего слоя и асфальтобетонного покрытия. На данный момент дорожное полотно готово на 100%. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области.

"Когда мы пришли на эту дорогу, то она, честно говоря, была в плачевном состоянии. Местами попадались особенно трудные участки, но тем интереснее предстояла нам задача. Сейчас основные работы закончены, идёт укрепление обочин щебнем. Далее предстоит установка дорожных знаков и разметка. Уложимся, если не подведёт погода, в гораздо более ранние сроки, чем оговорены контрактом. По контракту объект должен быть готов в конце сентября, но, думаю, сдадим этот участок летом", — рассказал начальник участка подрядной организации Артём Амирян.

В рамках реализации проекта «Безопасные и качественные дороги», объект должен быть сдан не позднее 25 сентября. Также к этому сроку обещают закончить ремонт трассы на Красный текстильщик.