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Завершился ремонт дорожного покрытия трассы «Саратов — Балтай»
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Завершился ремонт дорожного покрытия трассы «Саратов — Балтай» 

САРАТОВ24 3 часа назад
Фото: САРАТОВ24
На автотрассе «Саратов — Базарный Карабулак — Тепловка — Балтай» была произведена разборка существующего покрытия, выполнено устройство выравнивающего слоя и асфальтобетонного покрытия. На данный момент дорожное полотно готово на 100%. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области.
"Когда мы пришли на эту дорогу, то она, честно говоря, была в плачевном состоянии. Местами попадались особенно трудные участки, но тем интереснее предстояла нам задача. Сейчас основные работы закончены, идёт укрепление обочин щебнем. Далее предстоит установка дорожных знаков и разметка. Уложимся, если не подведёт погода, в гораздо более ранние сроки, чем оговорены контрактом. По контракту объект должен быть готов в конце сентября, но, думаю, сдадим этот участок летом", — рассказал начальник участка подрядной организации Артём Амирян.
В рамках реализации проекта «Безопасные и качественные дороги», объект должен быть сдан не позднее 25 сентября. Также к этому сроку обещают закончить ремонт трассы на Красный текстильщик.
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