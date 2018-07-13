Ещё
Ученые из Барнаула участвуют в отливке копий дореволюционных колоколов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ученые из Барнаула участвуют в отливке копий дореволюционных колоколов 

АиФ — Алтай 3 часа назад
Фото: АиФ - Алтай
Ученые из Барнаула участвуют в проекте по отливке копий разрушенных колоколов знаменитого сибирского литья.
Программа «Вернем колоколу голос» в этом году стала победителем конкурса Президентских грантов. Целая группа ученых-искусствоведов краевого классического университета участвуют в этом проекте. Возглавляет его аспирант факультета искусств и дизайна Алексей Талашкин. Им предстоит создать точные копии разрушенных или поврежденных временем колоколов дореволюционного сибирского литья. Авторы проекта собираются вернуть «голоса» 22 сибирским колоколам. Один из них передадут в Алтайский центр звонарского мастерства.
АиФ — Алтай: последние новости
Тарифы и нововведения. Что изменится и что подорожает с 1 июля Какова судьба Старого моста через Обь? СГК увеличила эффективность работы котла рубцовской ЮТС на 15%
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Это ультиматум: Трамп пошел в атаку на Путина365
Под Чернобылем изнасиловали популярного блогера113
Порошенко придумал новую модель закупки газа РФ185
Россияне скупают жилье в Турции76
Россия назвала замену «Армате»198
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
01:00
У россиян резко вырос объем «свободных денег»
Личный счет Путешествия
02:01
Обсуждение Украины начало раздражать Европу
В мире
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
01:00
У мужа Ани Лорак нашли другую женщину
Шоу-бизнес
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение