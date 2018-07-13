Ученые из Барнаула участвуют в отливке копий дореволюционных колоколов

Ученые из Барнаула участвуют в проекте по отливке копий разрушенных колоколов знаменитого сибирского литья.

Программа «Вернем колоколу голос» в этом году стала победителем конкурса Президентских грантов. Целая группа ученых-искусствоведов краевого классического университета участвуют в этом проекте. Возглавляет его аспирант факультета искусств и дизайна Алексей Талашкин. Им предстоит создать точные копии разрушенных или поврежденных временем колоколов дореволюционного сибирского литья. Авторы проекта собираются вернуть «голоса» 22 сибирским колоколам. Один из них передадут в Алтайский центр звонарского мастерства.