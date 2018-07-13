Красноярцы смогут расплатиться банковскими картами в общественном транспорте

Красноярске в скором времени местные жители смогут оплатить проезд банковскими картами. Эта функция распространяется на автобусы города. Об этом сообщил сайт телеканала «ТВК».

«Красноярскавтотранс» закупает терминалы для отплаты в автобусах банковскими картами.

Компания ищет предпринимателей, которые смогут дать в лизинг терминалы, которые предназначаются для расчета банковскими картами.

Бюджет контракта 43 миллиона рублей. Торги закончатся 30 июля 2018 года. Аппараты должны поставить в течение месяца. Планируется закупить 1330 терминалов.

В Красноярске отремонтируют уличные фонари. На работы выделили 417 миллионов рублей. Планируется обновить освещения на 40 улицах, среди них: 9 мая, Калинина, Тотмина, мост Коммунальный и Октябрьский, проспекты Свободный и имени газеты «Красноярский рабочий».