Как не нарваться в Интернете на мошенника?

Собралась в отпуск, но билеты не купила заранее. Подруга посоветовала приобрести через Интернет. Как не нарваться на мошенников? К. Малышева, Зеленогорск «Приобретая билеты в Интернете с использованием пластиковых карт, остерегайтесь мошенников, — советует замначальника ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю Наталья Юдаева. — Нередки случаи появления так называемых сайтов-клонов. Поэтому в первую очередь посмотрите на наименование сайта, оно должно совпадать с названием авиакомпании. В нём не должно быть добавочных символов и двойных букв. Такие приёмы используют мошенники. Важно обратить внимание на дизайн. Сайты добросовестных компаний отличаются от клонов интересными, красивыми иллюстрациями, шрифтом и т. п. Проверьте, есть ли у компании действующие группы или страницы в соцсетях, мобильное приложение. Прочтите отзывы и обратите внимание на стоимость авиабилетов: она не должна быть слишком низкой. Добросовестные компании соблюдают политику конфиденциальности персональных данных и не потребуют банковские реквизиты, ПИН-код, кодовое слово, пароли, код банковской карты».