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Как не нарваться в Интернете на мошенника?
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Как не нарваться в Интернете на мошенника? 

АиФ Красноярск 3 часа назад
Фото: АиФ Красноярск
Собралась в отпуск, но билеты не купила заранее. Подруга посоветовала приобрести через Интернет. Как не нарваться на мошенников?
К. Малышева, Зеленогорск
«Приобретая билеты в Интернете с использованием пластиковых карт, остерегайтесь мошенников, — советует замначальника ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю Наталья Юдаева. — Нередки случаи появления так называемых сайтов-клонов. Поэтому в первую очередь посмотрите на наименование сайта, оно должно совпадать с названием авиакомпании. В нём не должно быть добавочных символов и двойных букв. Такие приёмы используют мошенники. Важно обратить внимание на дизайн. Сайты добросовестных компаний отличаются от клонов интересными, красивыми иллюстрациями, шрифтом и т. п. Проверьте, есть ли у компании действующие группы или страницы в соцсетях, мобильное приложение. Прочтите отзывы и обратите внимание на стоимость авиабилетов: она не должна быть слишком низкой. Добросовестные компании соблюдают политику конфиденциальности персональных данных и не потребуют банковские реквизиты, ПИН-код, кодовое слово, пароли, код банковской карты».
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