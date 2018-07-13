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Стюардессы — изнанка престижной работы
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Стюардессы — изнанка престижной работы 

Все новости Новосибирской области 3 часа назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Прощай, режим дня! Это, наверное, первое, чего лишает себя бортпроводник, подчиняясь расписанию полетов. Когда многие будущие пассажиры еще спят, бригада уже проводит планерку. Надо просто быть легким на подъем, говорит старший бортпроводник авиакомпании «Роял Флайт» Регина Бадаева. «А это уже стиль жизни — ночные рейсы. Мы привыкли».
Красивые люди в элегантной униформе, но им чужд фешн-лексикон. Вместо блистать на уме: обеспечить безопасность. Это первое, что проходят на курсах подготовки, и это первое, на что обращают внимание, ступив на борт лайнера.
«Мы проверяем все аварийно-спасательное оборудование, чтобы под каждым сиденьем был спасательный жилет», — рассказала бортпроводник авиакомпании «Роял Флайт» Людмила Ушкан.
Спокойствие, приветливость, неизменная улыбка бортпроводника — тоже элемент безопасности полета, чтобы исключить волнение пассажиров. Члены экипажа не могут зависеть от своего настроения. Людмила Ушкан, завершив спортивную карьеру с перелетами по соревнованиям, стала стюардессой. Поначалу было трудно. Надо привыкать к частой смене часовых поясов, работе в тесном пространстве салона, общению с разными людьми.
«Один пассажир попросил закрыть сзади окно, потому что ему дует. Я сказала, хорошо, мы закроем, извините, пожалуйста», — рассказывает Людмила.
«Видела много взрослых людей, которые бояться летать. И стюардессы обладают безумным спокойствием, навыками сделать все необходимое в нужный момент», — говорит пассажир рейса «Новосибирск-Анталья» Дарья Торсунова.
Бортпроводников можно условно поделить на две категории. Одни летают на регулярных рейсах, другие на чартерных. Во втором случае норма — долгие командировки. Например, прилетев из Новосибирска в Анталью, бригада сразу домой не вернется. Будут рейсы в другие города с возвращением туда же — в Турцию. Домой через неделю. Бонусом в таком случае будет пусть и недолгий с перерывами, но отдых на море.
Все выпуски новостей телеканала ОТС, а также программы «Итоги Недели», «ПАТРИОТ», «Экстренный вызов», «Пешком по Новосибирской области», «ДПС — Дорога. Перекресток. Судьба», «От первого лица» выложены на сайте YouTube.
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