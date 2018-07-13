Власти Салехарда опровергли фейк о раздаче земель многодетным у свалки

Жители Салехарда вновь бьют тревогу в соцсетях. Не так давно во «Вконтакте» написали, будто администрация города дает многодетным семьям участки в районе городской свалки. «Красный Север» разбирался, что же происходит на самом деле.

Пост в паблике взывал к справедливости. Здесь мы приводим его почти дословно: «SOS…Посмотрите, где администрация города дает участки многодетным семьям. НА ГОРОДСКОЙ СВАЛКЕ. Администрация запретила СМИ снять репортаж с одной из семей, где выдали участок». Автор сообщения скрыл свои личные данные, предпочел остаться анонимным. Однако, как часто бывает в таких случаях, запись собрала множество гневных комментариев. Среди общего сетевого шума периодически всплывали здравые вопросы типа: «А где это там свалка?», «Может она несанкционированная?», «Это точно не полигон ТБО»…

«Красный Север» обратился за комментарием в администрацию окружной столицы. Там охотно согласились поговорить о сложившейся ситуации, еще и коллег-телевизионщиков позвали.

Как заверили в мэрии, участок земли, о котором говорится в соцсетях, распределяется между горожанами для дачного строительства. Это важное уточнение, ведь авторы скандального поста о нем умолчали, отчего у многих сложилось впечатление, будто многодетным салехардцам предлагают там жить.

По словам Елены Зубаревой, начальника управления градостроительства профильного департамента окружной столицы, среди прочих претендентов на дачный надел оказалось несколько многодетных семей. Для них сформировали полтора десятка участков и поставили на кадастровый учет.

— Подчеркиваю, они написали заявления не на индивидуальное жилищное строительство, а именно на дачные участки. Эти участки предоставляются на комиссии, все многодетные семьи знают, где они находятся, и дают добровольное согласие на их получение в собственность. Насильно туда никого не заталкиваем…Причем многодетным участки даются бесплатно, а остальные приобретают их на аукционе, — сказала собеседница «КС».

Как оказалось, генеральным планом города для дач предусмотрена территория почти в 11 километрах на юго-восток от Салехарда: по дороге на Аксарку надо свернуть направо. Там внушительная площадь земли, где в перспективе может разместиться более трез тысяч дачных хозяйств.

Представитель городской администрации обратила внимание на то, чтобы люди понимали разницу между индивидуальным жилищным строительством (ИЖС) и ведением дачного хозяйства.

Так, в соответствии с окружным законом для ИЖС земельные участки должны быть обеспечены подъездными дорогами и электроснабжением. К дачным территориям таких требований не предъявляется.

— Уже много лет государство поддерживает многодетные семьи, которым предоставляется земля для индивидуальной застройки, а на дачи спрос у салехардцев начал расти лишь с прошлого года. Раз появился спрос — мы стали искать предложение и определили территорию для участков, — добавила Елена Зубарева.

Что касается интернет-жалоб на близость свалки, то по утверждению Елены Зубаревой, полигон ТБО расположен более чем в двух километрах от границ ближайшего дачного участка.

— По санитарным правилам это расстояние должно быть не менее километра. Как видите, норматив превышен более чем в два раза. Но это устроило не всех и три человека отказались от участков — это их право. Остальные семьи оформляют документы. Да, там сейчас есть только грунтовая дорога. Но в федеральном законе о садоводстве прописано, что дачники проблему с коммуникациями решают самостоятельно. Если у города найдутся свободные средства — другое дело. Мы многим помогаем в этом вопросе, возможно, что и туда дойдем, — отметила специалист.

В администрации Салехарда сообщили, что альтернативных земель для дачных участков у города пока нет. Поскольку требование к этим территориям весьма жесткие. Это обязательно должны быть земли сельхозназначения и сельхозпользования, находящиеся за границей населенного пункта. Салехард — компактный город и найти такие территории ближе 10 километров невозможно.

Сейчас журналисты «Красного Севера» пытаются связаться с одной из семей, получившей участок под дачу как раз в этом «скандальном» месте. О результатах сообщим позже, следите за публикациями.