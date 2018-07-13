Кто основал Сандуны и кто такие кадаши: о чем еще расскажут на бесплатных экскурсиях по городу

Московский дом национальностей приглашает посетить 17 бесплатных экскурсий по городу, которые состоятся с 29 июля по 29 сентября. Участников ждут три автобусных маршрута, 10 пешеходных прогулок и четыре экскурсии-квеста. Гиды проведут горожан по историческим районам столицы, которые заселяли представители разных народов, и расскажут, какой вклад они внесли в развитие Москвы . Кроме того, экскурсанты увидят знаменитые и необычные здания, узнают историю их создания, а также познакомятся с тайнами и легендами улиц и районов города.

«В этом году Московский дом национальностей отмечает 20-летний юбилей. В честь этого события мы организуем серию бесплатных экскурсий. В мае и июне мы провели 20 бесплатных познавательных прогулок и впервые ввели в программу автобусные экскурсии. Они пользовались огромной популярностью у горожан. Сейчас мы запускаем второй цикл бесплатных прогулок, на которые приглашаем как взрослых, так и детей старше восьми лет», — рассказали в пресс-службе Московского дома национальностей.

Найти полное расписание экскурсионной программы можно на сайте Московского дома национальностей. Там же можно зарегистрироваться на пешеходные прогулки и квесты. Записаться на автобусные экскурсии можно только по телефонам: + 7 (495) 625-47-56, +7 (495) 625-81-29. Участнику необходимо указать название экскурсии, дату ее проведения, свои фамилию, имя и отчество, а также оставить контактный телефон. Автобусные экскурсии будут длиться четыре часа, продолжительность пешеходных и квестовых прогулок — два часа.

Где гулять в Москве

Сталинские высотки и дом-сказка

Первая познавательная прогулка «Московские причуды» состоится в воскресенье, 29 июля, в 10:00. Гостей приглашают совершить путешествие на автобусе, которое начнется около Московского дома национальностей (Новая Басманная улица, дом 4, строение 1). Оно будет посвящено зданиям Москвы, которые удивляют необычной архитектурой. Все они были построены в XIX–XX веках. Гостям расскажут, почему доходный дом Перцовой в народе называют домом-сказкой, покажут, где искать каменный теремок в стиле узорочья и дом-шестеренку, построенный архитектором-авангардистом Константином Мельниковым

Еще одна автобусная экскурсия, которая состоится в воскресенье, 5 августа, также будет посвящена необычным домам и зданиям. Маршрут под названием «Москва высотная» начнется в 10:00. Место встречи — около Московского дома национальностей. Гости увидят все семь знаменитых высотных зданий, возведенных по приказу Иосифа Сталина. Они были построены в 1940–1950-х годах по проектам архитекторов из разных городов Советского Союза — Батуми , Одессы, Тулы, Ленинграда и других. Участникам расскажут, на сколько этажей выросли здания на этапе проектирования, покажут, за внешний вид какой высотки архитекторы боролись с Никитой Хрущевым, как возводили здание МГУ на Воробьевых горах и какое участие в строительстве принимали военные аэростаты.

Купеческое Замосковоречье и Грузинская слобода

Любители пешеходных познавательных прогулок могут отправиться в понедельник, 30 июля, на экскурсию «Памятные места Северного Замоскворечья». Участников ждут в 17:00 у станции метро «Третьяковская». Гиды напомнят, кого называли кадашами и толмачами и почему в честь них названы несколько переулков в районе. Гостям расскажут, как формировался купеческий район Замоскворечье и почему чуть больше 100 лет назад в газетах писали: «Найму жилье. Замоскворечье не предлагать».

Пешеходный маршрут «Грузины Москвы» познакомит участников с традициями, бытом и местами, где исторически жили грузины, также экскурсанты узнают, какой огромный вклад внесли они в развитие города. Прогулка пройдет по Грузинской слободе в Пресненском районе Москвы. Она начнется 20 сентября в 16:00 около станции метро «Баррикадная». Слушатели узнают об укладе жизни и порядках, которые царили в Грузинской слободе, и о знаменитых личностях, которые ее заселяли. К примеру, среди них артист-комик Сила Сандунов, популярный в XIX веке, который стал основателем знаменитых на всю Москву Сандуновских бань. Кроме того, экскурсоводы расскажут, что Грузинскую слободу заселяли не только грузины — до начала XX века она оставалась многонациональным районом. Экскурсанты посетят самый крупный в Москве католический собор, который находится на Малой Грузинской улице.

Те, кто хочет проверить свои знания о Москве, могут посетить пешеходные экскурсии-квесты. Сначала прогулка будет проходить в сопровождении гида, который расскажет о той или иной местности. Затем каждый гость получит бланки с вопросами о фактах, о которых только что рассказал экскурсовод. Главная задача — правильно выполнить наибольшее количество заданий за максимально короткий срок. Победителей ждут призы от Московского дома национальностей.

В среду, 1 августа, и в понедельник, 6 августа, в 17:00 у станции метро «Третьяковская» начнутся экскурсии-квесты, посвященные Замоскворечью. В воскресенье, 2 сентября, все желающие смогут ответить на вопросы о Маросейке и Покровке, а также об их окрестностях. Квест начнется в 11:00 у памятника героям Плевны в Ильинском сквере. А через неделю, 9 сентября, участники экскурсии-квеста по Красной Пресне смогут разгадать загадки улиц, переулков и парка этого района. Участников ждут в 11:00 у станции метро «Краснопресненская».

В теплое время года в Москве проводится большое количество бесплатных экскурсий и лекций как на открытом воздухе, так и в музеях и культурных центрах. Школьники со всего мира смогут все лето бесплатно посещать музеи, подведомственные Департаменту культуры города Москвы. Всего в списке 90 культурных площадок. Получить бесплатный билет на посещение основных экспозиций можно в кассе музеев. Московские школьники должны предъявить социальную карту школьника или карту «Москвенок», а детям из других регионов и стран ничего показывать на входе не надо. Организаторы проекта — Департамент культуры города Москвы и Мосгортур.