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Робот подскажет: как узнать о готовности документов в центрах госуслуг
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Робот подскажет: как узнать о готовности документов в центрах госуслуг 

Mos.ru 3 часа назад
Фото: Mos.ru
Виртуальный оператор начал информировать о готовности документов, которые можно получить через центры госуслуг. Робот-помощник подскажет, когда можно забрать из офиса новый загранпаспорт, социальную карту, водительское удостоверение и еще несколько десятков других документов. Робот дает консультации по телефону единой справочной службы Правительства Москвы: +7 (495) 777-77-77.
Чтобы получить нужную информацию, необходимо в телефонном разговоре назвать номер заявления, полученный ранее при оформлении услуги.
«Как правило, чтобы узнать о сроках, сотрудники контакт-центра соединяют абонента с работником офиса «Мои документы» того района, где он оформил услугу. Но при общении с роботом информация во всех базах проверяется автоматически, и процесс поиска идет быстрее», — рассказал руководитель общегородского контакт-центра Андрей Савицкий.
Как уточнили в Департаменте информационных технологий Москвы, сейчас виртуальный помощник принимает 30 процентов звонков по любым вопросам, которые поступают на линию. Робот способен общаться с абонентами по сложному алгоритму, задавать дополнительные вопросы, распознавать эмоции. К примеру, если на вопрос робота «Что вас интересует?» абонент ответит: «Готовность документа», помощник уточнит, о каком конкретно документе идет речь. Если в начале диалога роботу сказать «загранпаспорт», то он спросит, нужно ли ему рассказать о том, как получить загранпаспорт, или назвать дату, когда можно забрать готовый документ из центра госуслуг.
Виртуальный оператор принимает обращения горожан с июня прошлого года. Помимо ответов на вопросы о готовности документов, робот дает справку о расписании работы центров «Мои документы» и их адресах, графике отключения горячей и холодной воды, подскажет контакты управляющей компании, соединит с ключевым специалистом определенного района при вопросах, связанных с оплатой услуг ЖКХ. Виртуальный помощник принимает звонки круглосуточно и без выходных.
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