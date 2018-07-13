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Госиниспекции труда в Хабаровском крае сделали замечание за незаконную проверку в ТОР
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Госиниспекции труда в Хабаровском крае сделали замечание за незаконную проверку в ТОР 

Прайм 3 часа назад
ХАБАРОВСК, 13 июл /ПРАЙМ/. Должностному лицу Госинспекции труда в Хабаровском крае сделали замечание за несогласованную и долгую внеплановую проверку резидента территории опережающего развития (ТОР) «Хабаровск», сообщает прокуратура региона в пятницу.
Отмечается, что нарушения требований федерального закона о ТОР прокуроры обнаружили при проверке деятельности инспекции труда. Так, в нарушение одной из статей этого закона инспекция не согласовала с Минвостокразвития России внеплановую проверку резидента ТОР и проводила ее дольше, чем предписано законом — более пяти рабочих дней.
"По результатам рассмотрения представления прокуратуры края к дисциплинарной ответственности в виде замечания привлечено должностное лицо, допустившее данное нарушение", — говорится в сообщении.
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