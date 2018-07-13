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В Башкирии без вести пропала 86-летняя Зинаида Королева
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В Башкирии без вести пропала 86-летняя Зинаида Королева 

ГОРОБЗОР.РУ 3 часа назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
В Башкирии 86-летняя Зинаида Королева ушла из дома и не вернулась. Как сообщают очевидцы в соцсетях, она пропала 2 июля.
Волонтеры отмечают, что жительница деревни Гусаркино Белебеевского района нуждается в медицинской помощи.
Приметы разыскиваемой: рост 160 см, полное телосложение, короткие седые волосы, голубые глаза.
Всех, кто знает, где может находиться Зинаида Королева, просят позвонить по телефонам: 02, 102 или 8-800-700-54-52.
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