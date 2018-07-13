Получить российский паспорт станет проще 

Министерство внутренних дел Российской
Федерации внесло на рассмотрение правительства законопроект, который
сделает процедуру получения российского гражданства менее сложной и отвечающей реалиям сегодняшнего дня. О том, какие нововведения
предлагает ведомство и кто из иностранных граждан получит преференции,
рассказали начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России
генерал-майор полиции Ольга Кириллова и её заместитель генерал-майор
полиции Валентина Казакова.
Забияки от кутюрье, или Что означает «Поясни за шмот!»
Наверняка многие помнят, что означает
термин «гопники» и за счёт чего представители этой субкультуры в свое
время оставили неизгладимый след в нашей памяти. Встретив на улице
некоторое количество молодых людей в спортивных костюмах, кожаных
куртках и кепках и услышав «Дай закурить» или «Купи кирпич», люди
понимали, что день у них не задался, а продолжение диалога закончится
как минимум банальным грабежом или того хуже — избиением. Со временем
правоохранителям удалось это криминальное явление практически свести к нулю. Но история, как известно, имеет тенденцию повторяться. И сейчас
фраза «Поясни за шмот» также не сулит ничего хорошего. Ответ за нами…
«Я не собираюсь писать по учебникам»
В гостях у редакции газеты «Щит и меч»
королева российского детектива Александра Маринина, литературная
деятельность которой началась с публикации повести «Шестикрылый Серафим»
в соавторстве с Александром Горкиным в журнале «Милиция». После
успешного дебюта началось самостоятельное творчество. Подполковник
милиции в отставке Марина Алексеева (настоящее имя. — Прим. ред.)
утверждает, что она — человек, не уверенный в себе. Но при этом с собой
не борется, предполагая, что если бы она была какой-то другой, то,
вполне возможно, и жизнь её была бы иной…
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