Получить российский паспорт станет проще

Федерации внесло на рассмотрение правительства законопроект, который

сделает процедуру получения российского гражданства менее сложной и отвечающей реалиям сегодняшнего дня. О том, какие нововведения

предлагает ведомство и кто из иностранных граждан получит преференции,

рассказали начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России

полиции Валентина Казакова.

Забияки от кутюрье, или Что означает «Поясни за шмот!»

Наверняка многие помнят, что означает

термин «гопники» и за счёт чего представители этой субкультуры в свое

время оставили неизгладимый след в нашей памяти. Встретив на улице

некоторое количество молодых людей в спортивных костюмах, кожаных

куртках и кепках и услышав «Дай закурить» или «Купи кирпич», люди

понимали, что день у них не задался, а продолжение диалога закончится

как минимум банальным грабежом или того хуже — избиением. Со временем

правоохранителям удалось это криминальное явление практически свести к нулю. Но история, как известно, имеет тенденцию повторяться. И сейчас

фраза «Поясни за шмот» также не сулит ничего хорошего. Ответ за нами…

«Я не собираюсь писать по учебникам»

В гостях у редакции газеты «Щит и меч»

деятельность которой началась с публикации повести «Шестикрылый Серафим»

в соавторстве с Александром Горкиным в журнале «Милиция». После

успешного дебюта началось самостоятельное творчество. Подполковник

утверждает, что она — человек, не уверенный в себе. Но при этом с собой

не борется, предполагая, что если бы она была какой-то другой, то,

вполне возможно, и жизнь её была бы иной…

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