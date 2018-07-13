Мама Олеся Бузины: Я обращалась в посольство США, но они не ответили

В апреле 2016 года он был убит во дворе своего дома украинскими националистами-атошниками — Андреем Медведько Денисом Полищуком . Следствие уже закончилось и передано в суд, однако судебное разбирательство идет ни шатко ни валко и неизвестно, когда закончится, если, конечно, закончится вообще.

Впрочем, дело не только в осуждении убийц. Всем понятно, что за этими парнями стоят куда более серьезные люди. Но о них в материалах дела нет ни слова. А то, что было, исчезло.

Вот об этом мы и говорили с Валентиной Бузиной, мамой Олеся Бузины, которая продолжает вести неравную борьбу за то, чтобы убийцы её сына получили по заслугам — и с украинской властью и с их кураторами в США

— Валентина Павловна, как вы встретите день рождение Олеся?

— Сегодня на сайте у Ивана Славинского будет опубликовано моё письмо к Олесю. Я написала, что 13 июля 1969 года был самым счастливым днем в моей жизни — я родила сына.

А потом обращаюсь в основном к сыну как к живому. Заканчиваю письмо тем, что говорю: горжусь тобою, сынок.

— Почему вы недавно написали письмо Дональду Трампу

— Да потому что рассмотрение в суде дела об убийстве Олеся почти не движется. Судебные заседания переносятся с февраля после начала суда. Сначала новое заседание назначили через два месяца, потом перенесли его еще на месяц, а потом снова на два месяца. Мы подсчитали, что если так пойдет, то суд закочится только через 15 лет, а я не доживу при всем своем желании до этого времени.

Презентация сборника «Олесь Бузина. Пророк и мученик»

Я уже не знаю, куда мне обращаться, поэтому я и решила обратиться к американскому президенту. Америка ж такой большой партнер Украины . Вот я и написала Дональду Трампу. Понимаю, что он не вершит правосудие в Украине, всё-таки, может быть, он как-то подействует на то, чтобы заседания суда снова не откладывались на два месяца, а проводились хотя бы дважды-трижды в месяц.

— Это поможет вам или нет?

— Я не знаю, вот это я уже не знаю. Я предсказать не могу. Посмотрим. Я же в своё время (прошло больше года уже с того момента) обращалась в посольство Америки, когда послом был Джеффри Пайетт . Но они мне даже не ответили, и я пишу об этом в письме Трампу.

Я обращалась и в немецкое посольство. Они меня приняли и выслушали. И тогда чуточку расследование уголовного дела сдвинулось.

Меня просто заставляют обращаться во все международные организации. Это просто вынуждено. Я хочу дождаться результата: хочу знать, кто убил моего сына, кто совершил такое злодейство против моего сына и против меня. Я хочу, чтобы всё шло по закону. Ничего беззаконного я не прошу.

Я даже 8 месяцев не имела адвоката — считала, что государство меня защитит. Я ведь не говорю, что убит писатель, журналист, любимец половины Украины. Убит просто человек. Человека лишили жизни. Никому такое право не дано.

В течение этих двух лет я обращалась во все посольства. Но вот американское посольство мне даже не ответило.

— Друзья Олеся вас сейчас поддерживают?

— Да, его друзья поддерживают. Это члены моей семьи. Я без них в этом жестоком мире просто не выжила бы — ни физически, ни морально, ни материально. Это моя семья. Я вообще благодарна Богу, что он послал мне таких друзей сына. Шаг делаю и говорю: спасибо тебе, всемилостивый Боже!

И жена Олеся — Наташа, и дочь его — Маша, мы все — одно целое, как было при Олесе. Как жили мы целостным семейством, так и живем сейчас.