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Карантинный для РФ трипс обнаружен в цветах хелиантуса
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Карантинный для РФ трипс обнаружен в цветах хелиантуса 

Москва24 3 часа назад
Фото: Москва24
Калифорнийский трипс обнаружен в цветах хелиантуса, привезенных из Италии, сообщает Агентство «Москва».
При досмотре партии цветов сотрудники Россельхознадзора выявили карантинный для России объект. Наличие вредоносных для растений насекомых в жизнеспособном состоянии подтвердили в лаборатории.
Экспертизу провели специалисты Всероссийского центра карантина растений.
Зараженные трипсом цветы были утилизированы в соответствии с фитосанитарным законодательством РФ, заключили в ведомстве.
Ранее цветочный трипс был найден в гвоздиках, розах и хризантемах из Италии.
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